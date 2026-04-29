Boca Juniors tem acordo com Dybala para ter o meia-atacante após a Copa do Mundo Revelado pelo Instituto, onde despontou para o cenário nacional em 2007, o jogador se transferiu para a Itália em 2012. No país europeu, defendeu o Palermo e a Juventus, antes de migrar para o seu atual clube, a Roma. Estadão Conteúdo 29.04.26 12h11 (MARCO BERTORELLO / STR) Paulo Dybala deve ser a principal atração do Boca Juniors para a próxima temporada. O astro tem um acordo já encaminhado com a diretoria e o acerto está perto de uma definição, segundo a imprensa argentina. Com larga experiência no futebol italiano, o jogador de 32 anos está em sua quarta temporada com a Roma e o seu vínculo com a equipe grená se encerra no meio do ano. A situação vem sendo monitorada pelo Boca Juniors há algum tempo. A vontade do atleta de voltar para o futebol argentino acelerou as conversas e a transferência está por detalhes para ser sacramentada. Em abril, Dybala já acenava com um possível retorno. Mas para que o negócio tenha um desfecho satisfatório para todas as partes, além do ajuste nos salários, o jogador também quer um time competitivo para brigar pelas principais competições da América do Sul. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Boca Juniors Dybala contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 futebol Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos 29.04.26 11h55 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu encara decisão contra o Trem e pode ter reforços para buscar vaga na Copa Norte Papão precisa vencer fora de casa e torcer por resultado paralelo para avançar à semifinal 29.04.26 8h00 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04