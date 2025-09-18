Björn Borg revela vício em cocaína e duas overdoses na carreira: 'Na mais profunda escuridão' Estadão Conteúdo 18.09.25 20h27 Lenda do tênis mundial, o sueco Björn Borg lançou nesta quinta-feira sua biografia, intitulada Hjärtslag (Pulso, em sueco), na qual faz revelações surpreendentes, como o uso de drogas, duas overdoses por cocaína, que trapaceou bastante em quadra e a luta contra o câncer de próstata. Aos 69 anos, o dono de 11 títulos de Grand Slam se diz "mais leve" com as revelações. O sueco começou a se envolver com as drogas em 1980 e teve ataques de pânico após usar cocaína pela primeira vez. Ele jamais havia revelado tal vício. "A primeira vez que experimentei cocaína, senti o mesmo tipo de sensação que o tênis já me proporcionava. Senti uma energia incrível e fiquei viciado imediatamente", revelou. Foi na Studio 54, uma boate em Nova York, nos Estados Unidos. "Não percebi à época o quão perigoso era." O vício cresceu em Milan, quando era casado com Loredana Bertè, uma cantora italiana. "Estávamos em companhia errada, com drogas e pílulas a meu alcance. Eu vivia na mais profunda escuridão." A biografia é coescrita pela atual mulher, Patricia Borg, e conta com 294 páginas. No livro, o tenista revelou que "a pior vergonha de todas" foi em 1996 quando acordou em um hospital da Holanda após desmaiar em uma ponte, ao levantar os olhos e ver seu pai - o acompanhava em um torneio. Era a sua segunda overdose. A primeira havia ocorrido em 1989, na Itália, de maneira acidental e que ele esclarece nada ter a ver com tentativa de suicídio. "Ele não disse nada e foi constrangedor", revelou Borg no programa "Skavlan", ao falar sobre a biografia. "Fiquei envergonhado feito um cachorro", disse, sem esconder o arrependimento pelos erros. "Decisão estúpida de se envolver com esse tipo de coisa", admitiu. "Isso realmente te destrói. Eu estava feliz por me afastar do tênis, por me afastar daquela vida. Mas eu não tinha nenhum plano para fazer. Não tinha ninguém por perto para me guiar na direção certa." O sueco, apelidado de "Homem de Gelo" pela calma em quadra - foram 109 semanas no topo do ranking até se aposentar com somente 26 anos -, escreveu no livro sobre sua luta com o câncer de próstata, com o qual convive desde 2023 e teve que se espalhe pelo corpo. "Algo que tenho de conviver todos os dias. Eu teria morrido se não tivesse feito a cirurgia." Apesar de tantos problemas, Borg termina o livro falando que a vida valeu a pena. "Estou muito grato." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Björn Borg biografia cocaína COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré 18.09.25 18h40 Futebol CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro 18.09.25 18h11 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas 18.09.25 16h54 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações. 18.09.25 15h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 Copa Libertadores da América LDU Quito x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/09) da Libertadores LDU e São Paulo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 18.09.25 18h00 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 FUTEBOL CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré 18.09.25 18h40