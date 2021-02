Billy Gilmour permanece no Chelsea até o fim desta temporada

Apesar dos rumores sobre uma possível saída de Billy Gilmour do Chelsea, cresce a chance do meio-campista permanecer no conjunto dirigido por Thomas Tuchel, segundo a imprensa inglesa. O jovem de 19 anos buscava um empréstimo para se desenvolver e o Southampton era um dos principais candidatos na disputa.

O atleta foi deixado de fora da lista de relacionados do comandante alemão nas duas primeiras partidas em que Tuchel dirigiu o plantel dos Blues. A promessa acredita que a disputa com Kanté, Jorginho e Kovacic tenha ficado mais complicada por conta da demissão de Frank Lampard, pois o ex-técnico o admirava.

No entanto, o alemão tem se impressionado com a qualidade que Gilmour vem apresentando nos treinamentos. O meio-campista participou apenas de duas partidas na atual temporada da Premier League e espera conquistar mais espaço uma vez que deve terminar esta campanha na equipe de Stamford Bridge.