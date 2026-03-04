Bia Haddad volta a ser irregular e perde para espanhola na estreia do WTA 1000 de Indian Wells Bia teve dois break points logo no primeiro game Estadão Conteúdo 04.03.26 22h18 Bia Haddad Maia perdeu, nesta quarta-feira, na estreia do WTA 1000 de Indian Wells, o primeiro torneio desta categoria na temporada. Atual 67 do mundo, Bia voltou a jogar muito mal e acabou derrotada pela espanhola Jessica Bouzas Maneiro, 50ª colocada do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 1/6, 7/6 (7/5) e 1/6, em Bia teve dois break points logo no primeiro game, mas cometeu vários erros e viu a adversária confirmar o serviço. Logo depois, não conseguiu confirmar o serviço em três oportunidades e viu a espanhola aproveitar a chance de quebra. Nervosa, Bia cometeu duplas faltas que custaram caro. No terceiro game, Bia teve alguns momentos bons, mas ainda cometeu várias falhas e Jessica aproveitou para fazer 3/0. Bia teve de suar bastante no quarto game para superar mais dois break points e conquistar seu primeiro ponto. Jessica manteve fácil o serviço no quinto game e abriu 4/1. Bia seguiu errando quase todas as jogadas, enquanto a espanhola não perdeu a oportunidade para mais uma quebra de saque: 5/1. Com grande facilidade, Jessica sacou para fechar o set, sem perder um ponto, após 35 minutos. Depois de passar bom tempo no vestiário, Bia voltou para jogar um pouco melhor e fez 1/0 no segundo set. O segundo game foi bastante disputado e a brasileira conseguiu a primeira quebra de serviço para abrir vantagem. Mas a espanhola devolveu a quebra no terceiro game, com direito a dupla falta da brasileira no último ponto. Na sequência, Jessia sacou para empatar o set: 2/2. Bia seguiu com um ritmo razoável no quinto game manter o serviço: 3/2. Mas Jessica também não teve problemas para empatar mais uma vez. As duas tenistas não foram ameaçadas até o 12º game, levando a decisão da parcial para o tie break. Confiante, a brasileira teve boas jogadas para fechar em 7/5 e igualar o jogo em 1 a 1 em sets, após 1h07. O terceiro set foi equilibrado até o quarto game, quando Jessica conseguiu a quebra do serviço de Bia e abriu 3/1. Daí para frente só deu espanhola, que fechou o set em 6/1 e o jogo em 2 sets a 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47