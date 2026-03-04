Bia Haddad volta a ser irregular e perde para espanhola na estreia do WTA 1000 de Indian Wells

Bia Haddad Maia perdeu, nesta quarta-feira, na estreia do WTA 1000 de Indian Wells, o primeiro torneio desta categoria na temporada. Atual 67 do mundo, Bia voltou a jogar muito mal e acabou derrotada pela espanhola Jessica Bouzas Maneiro, 50ª colocada do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 1/6, 7/6 (7/5) e 1/6, em

Bia teve dois break points logo no primeiro game, mas cometeu vários erros e viu a adversária confirmar o serviço. Logo depois, não conseguiu confirmar o serviço em três oportunidades e viu a espanhola aproveitar a chance de quebra. Nervosa, Bia cometeu duplas faltas que custaram caro.

No terceiro game, Bia teve alguns momentos bons, mas ainda cometeu várias falhas e Jessica aproveitou para fazer 3/0. Bia teve de suar bastante no quarto game para superar mais dois break points e conquistar seu primeiro ponto.

Jessica manteve fácil o serviço no quinto game e abriu 4/1. Bia seguiu errando quase todas as jogadas, enquanto a espanhola não perdeu a oportunidade para mais uma quebra de saque: 5/1. Com grande facilidade, Jessica sacou para fechar o set, sem perder um ponto, após 35 minutos.

Depois de passar bom tempo no vestiário, Bia voltou para jogar um pouco melhor e fez 1/0 no segundo set. O segundo game foi bastante disputado e a brasileira conseguiu a primeira quebra de serviço para abrir vantagem. Mas a espanhola devolveu a quebra no terceiro game, com direito a dupla falta da brasileira no último ponto. Na sequência, Jessia sacou para empatar o set: 2/2.

Bia seguiu com um ritmo razoável no quinto game manter o serviço: 3/2. Mas Jessica também não teve problemas para empatar mais uma vez. As duas tenistas não foram ameaçadas até o 12º game, levando a decisão da parcial para o tie break. Confiante, a brasileira teve boas jogadas para fechar em 7/5 e igualar o jogo em 1 a 1 em sets, após 1h07.

O terceiro set foi equilibrado até o quarto game, quando Jessica conseguiu a quebra do serviço de Bia e abriu 3/1. Daí para frente só deu espanhola, que fechou o set em 6/1 e o jogo em 2 sets a 1.