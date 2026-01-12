Capa Jornal Amazônia
Bia Haddad sofre derrota de virada no WTA 500 de Adelaide em seu retorno ao circuito

Esta foi a primeira partida da tenista paulistana desde o WTA 500 de Seul

Redação O Liberal com informações da AE

Beatriz Haddad Maia sofreu uma derrota de virada em sua estreia no WTA 500 de Adelaide, na Austrália. A tenista brasileira foi superada pela canadense Viktoria Mboko por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2.

A número 1 do Brasil e 59ª do mundo não manteve o ritmo após vencer o primeiro set. Esta foi a primeira partida de Beatriz Haddad Maia na temporada 2026, marcando seu retorno às quadras.

A paulistana havia tirado um período para descansar e cuidar da saúde física e mental. Sua última participação havia sido no WTA 500 de Seul, em setembro do ano passado. A próxima adversária da canadense Viktoria Mboko, 17ª no ranking, será definida no confronto entre Anna Kalinskaya e Elena Ruse.

Início Promissor e Virada de Mboko

No primeiro set, Bia Haddad teve um bom começo. Ela obteve uma quebra no quarto game, abrindo vantagem sobre a rival. Viktoria Mboko deu o troco em seguida.

Com mais firmeza no fundo de quadra e um estilo de jogo agressivo, a brasileira conquistou nova quebra no último game. Assim, venceu a parcial de abertura por 7/5.

Queda no Rendimento e Derrota nos Sets Finais

Na segunda parcial, a eficiência do saque de Beatriz Haddad Maia caiu significativamente, de 79% para 47% no primeiro serviço. Essa queda foi crucial para a tenista perder o ritmo.

A adversária canadense, então, abriu vantagem de 4 a 2 e fechou o set em 6/3. Com isso, Mboko empatou a partida, deixando a disputa mais intensa.

No set decisivo, Viktoria Mboko aproveitou a instabilidade emocional de Bia Haddad para abrir 4 a 1. Mesmo confirmando seu serviço, a brasileira não conseguiu encaixar seu jogo.

A canadense manteve a eficiência, definindo a terceira parcial em 6/2. Com a vitória no set final, Mboko garantiu o triunfo por 2 sets a 1 em sua estreia no torneio australiano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

