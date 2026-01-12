Bia Haddad sofre derrota de virada no WTA 500 de Adelaide em seu retorno ao circuito

Beatriz Haddad Maia sofreu uma derrota de virada em sua estreia no WTA 500 de Adelaide, na Austrália. A tenista brasileira foi superada pela canadense Viktoria Mboko por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2.

A número 1 do Brasil e 59ª do mundo não manteve o ritmo após vencer o primeiro set. Esta foi a primeira partida de Beatriz Haddad Maia na temporada 2026, marcando seu retorno às quadras.

A paulistana havia tirado um período para descansar e cuidar da saúde física e mental. Sua última participação havia sido no WTA 500 de Seul, em setembro do ano passado. A próxima adversária da canadense Viktoria Mboko, 17ª no ranking, será definida no confronto entre Anna Kalinskaya e Elena Ruse.

Início Promissor e Virada de Mboko

No primeiro set, Bia Haddad teve um bom começo. Ela obteve uma quebra no quarto game, abrindo vantagem sobre a rival. Viktoria Mboko deu o troco em seguida.

Com mais firmeza no fundo de quadra e um estilo de jogo agressivo, a brasileira conquistou nova quebra no último game. Assim, venceu a parcial de abertura por 7/5.

Queda no Rendimento e Derrota nos Sets Finais

Na segunda parcial, a eficiência do saque de Beatriz Haddad Maia caiu significativamente, de 79% para 47% no primeiro serviço. Essa queda foi crucial para a tenista perder o ritmo.

A adversária canadense, então, abriu vantagem de 4 a 2 e fechou o set em 6/3. Com isso, Mboko empatou a partida, deixando a disputa mais intensa.

No set decisivo, Viktoria Mboko aproveitou a instabilidade emocional de Bia Haddad para abrir 4 a 1. Mesmo confirmando seu serviço, a brasileira não conseguiu encaixar seu jogo.

A canadense manteve a eficiência, definindo a terceira parcial em 6/2. Com a vitória no set final, Mboko garantiu o triunfo por 2 sets a 1 em sua estreia no torneio australiano.