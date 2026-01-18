Bia Haddad sai na frente, leva virada de Yulia Putintseva e cai na estreia do Australian Open Estadão Conteúdo 18.01.26 0h32 Em um jogo bastante disputado, que começou com uma bela atuação no primeiro set, a brasileira Beatriz Haddad Maia não resistiu ao ritmo de Yulia Putintseva na noite deste sábado, e perdeu logo em sua estreia no Australian Open. A derrota veio de virada, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/5 e 6/3 em batalha com 2h53 de duração. Com o resultado positivo, a tenista do cazaquistão (105ª da lista da WTA) terá pela frente a vencedora do duelo entre a francesa Elsa Jacquemot (58ª) e a ucraniana Marta Kostyuk (20ª) na próxima etapa do Grand Slam australiano. Este foi o terceiro encontro das duas competidoras no circuito profissional. Nos dois confrontos anteriores, Bia Haddad (59ª) levou a melhor nas duas partidas, que aconteceram na temporada de 2023. O primeiro deles foi em Abu Dabi e o segundo em Wimbledon. No jogo, Bia iniciou o primeiro set bastante concentrada. Com boa movimentação e usando bem as paralelas, ela obteve uma quebra de saque no sexto game, mas permitiu a resposta imediata da rival. No oitavo game, Putintseva voltou a oscilar, não confirmou seu serviço e a brasileira abriu 5 a 3. Confiante em quadra, ela se impôs e fechou a parcial em 6 a 3. O segundo set, porém, foi bem diferente. Putintseva abriu vantagem de 2 a 0 ao quebrar o serviço de Bia mas viu o duelo sofrer uma reviravolta com a tenista paulistana entrando novamente no jogo e buscando o empate em 2 a 2 com um belo ace no quarto game. O equilíbrio se manteve no decorrer da disputa com mais duas quebras e o confronto seguiu empatado em 5 a 5. Desgastada, Putintseva se irritou várias vezes na quadra e chegou a jogar a sua raquete no chão. Bia, que tinha o apoio da torcida, sofreu com a oscilação das suas devoluções, voltou a errar no final e permitiu a vitória da sua rival por 7/5 deixando o confronto empatado. No terceiro e decisivo set, Bia chegou a abrir vantagem de 3 a 1, mas voltou a oscilar, não manteve o ritmo e permitiu a virada na parcial derradeira para 5 a 3. Com o saque na mão, a cazaque confirmou o serviço e fechou a partida em 2 a 1 triunfando no terceiro set por 6 a 3. Bia já tinha feito seu primeiro jogo em 2026. No último fim de semana, ela perdeu no WTA 500 de Adelaide para a canadense Victoria Mboko (atualmente nº 17 do mundo). Em setembro do ano passado, ela antecipou o descanso previsto para o fim da temporada para cuidar da saúde mental. O ano de 2025 foi de oscilação para ela, que não conquista um título desde setembro de 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Australian Open Bia Haddad Yulia Putintseva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Flamengo volta a apostar em time B, joga mal e leva baile do Volta Redonda no Carioca 17.01.26 23h57 FUTEBOL Remo x Abaeté: gol de Marquinhos Belém na Série C de 2005 e um 'apelido' eternizado pela torcida azulina Há 17 anos, o Remo venceu o Abaeté no Mangueirão em uma partida decidida por um jogador que venceu as dificuldades dentro e fora de campo 02.10.22 8h00 Futebol Tapajós anuncia Fábio Oliveira no comando técnico para jogo contra o Santa Rosa O ex-jogador e treinador foi acionado para tentar salvar o time, que enfrenta o Santa Rosa neste domingo, precisando vencer para evitar o descenso 27.02.24 22h09 Para assistir no feriado Confira 10 produções sobre futebol disponíveis em serviços de streaming Plataformas de streaming possuem produções variadas entre séries, filmes e documentários sobre o esporte mais popular do mundo 29.05.24 14h10