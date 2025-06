Bia Haddad perde match point, sofre dura virada de Top 10 e cai nas oitavas em Queen's

Beatriz Haddad Maia sofreu uma dura virada nesta quarta-feira, no WTA 500 de Queen's, na Inglaterra. A tenista brasileira desperdiçou um match point no segundo set, abusou dos erros no tie-break e não resistiu à reação da americana Emma Navarro, atual número 10 do mundo, no terceiro set. Bia, assim, se despediu nas oitavas de final pelo placar de 1/6, 7/6 (7/4) e 6/3, no torneio preparatório para Wimbledon.

O resultado surpreendeu porque a brasileira fez apresentação dominante no set inicial e jogava melhor no segundo set, com direito a um match point no saque da rival. No tie-break, Bia liderava o placar até que uma paralisação do jogo, de cerca de cinco minutos, afetou a concentração da 22ª do mundo, que cometeu duas duplas faltas em sequência e permitiu o início da virada de Navarro.

Bia vinha embalada na grama do campeonato londrino após superar a checa Petra Kvitova, bicampeã de Wimbledon, na estreia. Ela tentava alcançar a fase de quartas de final pela segunda vez na temporada.

O confronto desta quarta foi o terceiro contra Navarro em 2025. Com a vitória, a americana desempatou a série após vencer também Stuttgart. Bia levara a melhor em Strasbourg, também no saibro.

A dura derrota desta quarta volta a causar preocupação nos fãs da brasileira, que faz uma de suas temporadas mais irregulares da carreira. Já levando em conta os resultados em Queen's, Bia soma sete vitórias e 17 derrotas no ano - chegou a exibir uma série de nove revezes consecutivos, entre janeiro e o fim de abril.

Após eliminar a bicampeã de Wimbledon, na estreia, Bia manteve o embalo e não tomou conhecimento de Navarro no primeiro set. A brasileira fez uma exibição de gala, mostrando todos os seus recursos na grama e fechou o primeiro set cedendo somente um game à adversária, em apenas 27 minutos.

Navarro esboçou reação no começo do segundo set ao obter sua primeira quebra da partida logo no game inicial. Bia não se abalou. Devolveu a quebra na sequência e virou o placar para 3/2. A brasileira se manteve firme em seus saques, mas sofria para buscar nova quebra. Chegou a ter um match point no saque de Navarro, sem sucesso.

O set, então, foi decidido no tie-break. Bia liderava por 4/2 quando a partida precisou ser paralisada porque um torcedor passou mal nas arquibancadas. Após interrupção por cerca de cinco minutos, a brasileira voltou hesitante. Cometeu duas duplas faltas em sequência e permitiu a virada de Navarro, que não desperdiçou sua chance de fechar o set e empatar o jogo.

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. Bia, contudo, esboçou desconforto muscular na coxa nos primeiros games. Mesmo assim, manteve o bom nível de jogo até o oitavo game, quando voltou a oscilar no saque e sofreu a quebra. Em seguida, Navarro desperdiçou um match point antes de sacramentar a inesperada virada.

Ainda nesta quarta, Bia fará sua estreia na chave de duplas em Queen's. Ela formará dupla com a espanhola Cristina Bucsa contra as casaques Yulia Putintseva e Elena Rybakina, já valendo vaga nas quartas de final.