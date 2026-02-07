Bia Haddad perde e se despede do WTA 1000 de Doha no qualificatório Nas duas últimas temporadas, em 2024 e 2025, a brasileira caiu logo na estreia Estadão Conteúdo 07.02.26 10h23 Beatriz Haddad Maia se despediu do WTA 1000 de Doha ainda no qualificatório. A brasileira foi derrotada pela russa Anastasia Zakharova, 107ª do ranking, neste sábado, por 2 sets a 0, com duplo 6/4 e 6/4, e não avançou para a chave principal do torneio disputado no Catar. Bia começou melhor e abriu 2/0 no primeiro set, mas não conseguiu sustentar a vantagem. Zakharova devolveu a quebra, equilibrou as ações e voltou a tirar o saque da brasileira na reta final da parcial, fechando em 6/4. O roteiro se repetiu no segundo set. A brasileira até tentou reagir, mas sofreu duas quebras de serviço e viu a adversária administrar a vantagem até confirmar a vitória e a vaga na chave principal. Caso tivesse vencido, Bia disputaria pela quinta vez o torneio em Doha. Sua melhor campanha foi em 2023, quando chegou às quartas de final após eliminar Paula Badosa e Daria Kasatkina, caindo apenas diante de Jessica Pegula. Nas duas últimas temporadas, em 2024 e 2025, a brasileira caiu logo na estreia. A última vez que precisou passar pelo qualificatório havia sido em 2022 - naquele ano, avançou à chave principal, mas foi eliminada na primeira rodada por Amanda Anisimova. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis. WTA 1000 de Doha Bia Haddad COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00