Bia Haddad perde e se despede do WTA 1000 de Doha no qualificatório

Nas duas últimas temporadas, em 2024 e 2025, a brasileira caiu logo na estreia

Estadão Conteúdo

Beatriz Haddad Maia se despediu do WTA 1000 de Doha ainda no qualificatório. A brasileira foi derrotada pela russa Anastasia Zakharova, 107ª do ranking, neste sábado, por 2 sets a 0, com duplo 6/4 e 6/4, e não avançou para a chave principal do torneio disputado no Catar.

Bia começou melhor e abriu 2/0 no primeiro set, mas não conseguiu sustentar a vantagem. Zakharova devolveu a quebra, equilibrou as ações e voltou a tirar o saque da brasileira na reta final da parcial, fechando em 6/4.

O roteiro se repetiu no segundo set. A brasileira até tentou reagir, mas sofreu duas quebras de serviço e viu a adversária administrar a vantagem até confirmar a vitória e a vaga na chave principal.

Caso tivesse vencido, Bia disputaria pela quinta vez o torneio em Doha. Sua melhor campanha foi em 2023, quando chegou às quartas de final após eliminar Paula Badosa e Daria Kasatkina, caindo apenas diante de Jessica Pegula.

Nas duas últimas temporadas, em 2024 e 2025, a brasileira caiu logo na estreia. A última vez que precisou passar pelo qualificatório havia sido em 2022 - naquele ano, avançou à chave principal, mas foi eliminada na primeira rodada por Amanda Anisimova.

Palavras-chave

tênis. WTA 1000 de Doha

Bia Haddad
Esportes
