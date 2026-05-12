Bia Haddad Maia volta a jogar mal e perde na primeira rodada do WTA 125 de Paris . A brasileira perdeu para a francesa Diane Parry com parciais de 6/3 e 6/2 Estadão Conteúdo 12.05.26 21h36 A tenista Beatriz Haddad Maia acumulou mais um mau resultado na temporada, ao ser eliminada, nesta terça-feira, na primeira rodada do WTA 125 de Paris. A brasileira perdeu para a francesa Diane Parry com parciais de 6/3 e 6/2. Depois da queda na estreia no WTA 1000 de Roma, Bia teve um início de partida muito ruim diante de Parry, que logo abriu 3/0. Depois a número 1 do Brasil e 78 do mundo equilibrou a disputa, mas perdeu o primeiro set em 6/3. No segundo set, a brasileira se mostrou irregular no saque. Foi bem quando acertou o primeiro serviço, mas não teve consistência quando teve de jogar com o segundo. Com isso, voltou a perder, desta vez por 6/2. Com a vitória sobre a brasileira, Parry vai enfrentar a compatriota Chloe Paquet, que derrotou a cabeça de chave 3 do torneio, a australiana Maya Joint, de virada, por 2 sesta a 1, com parciais de 5/7, 6/0 e 6/3. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA 125 de Paris Beatriz Haddad Maia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. 12.05.26 15h37 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 MMA Sport Club Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho 12.05.26 14h09 Futebol Papão, 69,3% na temporada 12.05.26 14h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 futebol Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF Em entrevista à Rádio Liberal+, o advogado do Santinha, Emerson Dias, deu detalhes sobre o pedido e falou sobre possíveis tentativas de manipulação de resultados 12.05.26 12h28 JOGO DE HOJE Fluminense x Operário: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/05) pela Copa do Brasil Fluminense e Operário jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.05.26 20h30