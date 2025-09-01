Bia Haddad Maia perde para americana nas oitavas de final e está fora do US Open Estadão Conteúdo 01.09.25 23h43 Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas oitavas de final do US Open, nesta segunda-feira, ao perder para a norte-americana Amanda Anisimova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em 1h16 de jogo. Anisimova vai enfrentar nas quartas a polonesa Iga Swiatek, que derrotou a russa Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/1. Cabeça de chave 8 do torneio, Anisimova começou pressionando e conseguiu logo uma quebra no primeiro game do jogo e fez 2/0 com facilidade. Aparentemente muito nervosa, Bia apresentou dificuldades em todos os golpes e teve o saque quebrado também no terceiro game. No quarto, Bia tentou reagir e chegou a empatar 40/40, mas viu a adversária aumentar a vantagem para 4/0. Anisimova não diminuiu o ritmo, apesar do esforço de Bia, que chegou a salvar três break points antes de ter mais uma vez o saque quebrado (5/0). A americana não perdeu a oportunidade de aplicar um 'pneu' na brasileira, após 27 minutos, com direto a ace no último ponto. O primeiro game foi bastante disputado, mas o resultado foi o mesmo: quebra de saque da brasileira. Concentrada, Bia reverteu um 15/40 para quebrar pela primeira vez no jogo o saque de Anisimova. Mas a alegria da brasileira durou pouco, porque a americana obteve nova quebra de saque. E apesar da vantagem na partida, a americana demonstrou nervosismo com alguns erros e chegou a bater com a raquete no chão. Com melhor aproveitamento no primeiro serviço, Bia conseguiu equilibrar as ações e diminuiu a vantagem da adversária para 4/3 no set. Mas Anisimova foi perfeita nos dois últimos sets e fechou com mais uma quebra em 6/3. OSAKA ELIMINA COCO Depois de muitos altos e baixos em Nova York, até com choro em quadra, a norte-americana Coco Gauff acabou eliminada nesta segunda-feira em dia perfeito da japonesa Naomi Osaka, de volta às quartas de final de um torneio importante após quase cinco anos - desde o Aberto da Austrália no começo de 2021. Osaka foi perfeita no saque, justamente o grande problema de Gauff ao longo do US Open, ao fazer 15 de 16 pontos em seu primeiro serviço. Para fechar o dia ideal, ainda aproveitou todos os break points e se classificou com triunfo imponente de 6/3 e 6/1. "Sinceramente, me diverti muito. Esta é minha quadra favorita no mundo e significa muito estar de volta aqui", comemorou uma emocionada Osaka, em reencontro com Gauff no US Open após seis anos - também ganhou na edição de 2019, quando a rival tinha somente 15 anos. A adversária da japonesa será Karolina Muchova. A checa bateu a ucraniana Marta Kostyuk por 6/3, 6/7 (0/7) e 6/3. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Amanda Anisimova Bia Haddad Maia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém 01.09.25 18h56 Janela de transferências Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B 01.09.25 16h24 FUTEBOL Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal 01.09.25 16h14 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES admiração Djokovic elogia e prevê ajuda para João Fonseca: 'Gosto muito do garoto, é um grande jogador' Nas quartas de final do US Open, o sérvio explicou que fez uma brincadeira sobre ser treinador do prodígio brasileiro no futuro 01.09.25 13h44 FUTEBOL Copa Verde: Adversário do Remo, Amazonas possui 7 jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista A Onça Pintada possui um elenco repleto de atletas com passagens no futebol paraense e alguns deles poderão enfrentar o Remo, pelas quartas de final da Copa Verde 2024 19.03.24 10h52 MP pede afastamento de Andrés, Duílio e Augusto do Corinthians durante investigação 02.09.25 0h02 EMBALADA! Em jogo emocionante, Tuna bate Manauara e vira líder do Grupo A da Série D Jogo no Souza entre líderes caminhava para o empate, mas Ju Alagoano fez de pênalti aos 49 do segundo tempo e garantiu a liderança, praticamente selando a classificação do time paraense 13.07.25 17h10