Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bia Haddad Maia perde para americana nas oitavas de final e está fora do US Open

Estadão Conteúdo

Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas oitavas de final do US Open, nesta segunda-feira, ao perder para a norte-americana Amanda Anisimova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em 1h16 de jogo. Anisimova vai enfrentar nas quartas a polonesa Iga Swiatek, que derrotou a russa Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/1.

Cabeça de chave 8 do torneio, Anisimova começou pressionando e conseguiu logo uma quebra no primeiro game do jogo e fez 2/0 com facilidade.

Aparentemente muito nervosa, Bia apresentou dificuldades em todos os golpes e teve o saque quebrado também no terceiro game. No quarto, Bia tentou reagir e chegou a empatar 40/40, mas viu a adversária aumentar a vantagem para 4/0.

Anisimova não diminuiu o ritmo, apesar do esforço de Bia, que chegou a salvar três break points antes de ter mais uma vez o saque quebrado (5/0). A americana não perdeu a oportunidade de aplicar um 'pneu' na brasileira, após 27 minutos, com direto a ace no último ponto.

O primeiro game foi bastante disputado, mas o resultado foi o mesmo: quebra de saque da brasileira. Concentrada, Bia reverteu um 15/40 para quebrar pela primeira vez no jogo o saque de Anisimova.

Mas a alegria da brasileira durou pouco, porque a americana obteve nova quebra de saque. E apesar da vantagem na partida, a americana demonstrou nervosismo com alguns erros e chegou a bater com a raquete no chão.

Com melhor aproveitamento no primeiro serviço, Bia conseguiu equilibrar as ações e diminuiu a vantagem da adversária para 4/3 no set. Mas Anisimova foi perfeita nos dois últimos sets e fechou com mais uma quebra em 6/3.

OSAKA ELIMINA COCO Depois de muitos altos e baixos em Nova York, até com choro em quadra, a norte-americana Coco Gauff acabou eliminada nesta segunda-feira em dia perfeito da japonesa Naomi Osaka, de volta às quartas de final de um torneio importante após quase cinco anos - desde o Aberto da Austrália no começo de 2021.

Osaka foi perfeita no saque, justamente o grande problema de Gauff ao longo do US Open, ao fazer 15 de 16 pontos em seu primeiro serviço. Para fechar o dia ideal, ainda aproveitou todos os break points e se classificou com triunfo imponente de 6/3 e 6/1.

"Sinceramente, me diverti muito. Esta é minha quadra favorita no mundo e significa muito estar de volta aqui", comemorou uma emocionada Osaka, em reencontro com Gauff no US Open após seis anos - também ganhou na edição de 2019, quando a rival tinha somente 15 anos.

A adversária da japonesa será Karolina Muchova. A checa bateu a ucraniana Marta Kostyuk por 6/3, 6/7 (0/7) e 6/3.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

US Open

Amanda Anisimova

Bia Haddad Maia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local

Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém

01.09.25 18h56

Janela de transferências

Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro

Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B

01.09.25 16h24

FUTEBOL

Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital

Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal

01.09.25 16h14

Luto

Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá

Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu

01.09.25 12h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

admiração

Djokovic elogia e prevê ajuda para João Fonseca: 'Gosto muito do garoto, é um grande jogador'

Nas quartas de final do US Open, o sérvio explicou que fez uma brincadeira sobre ser treinador do prodígio brasileiro no futuro

01.09.25 13h44

FUTEBOL

Copa Verde: Adversário do Remo, Amazonas possui 7 jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista

A Onça Pintada possui um elenco repleto de atletas com passagens no futebol paraense e alguns deles poderão enfrentar o Remo, pelas quartas de final da Copa Verde 2024

19.03.24 10h52

MP pede afastamento de Andrés, Duílio e Augusto do Corinthians durante investigação

02.09.25 0h02

EMBALADA!

Em jogo emocionante, Tuna bate Manauara e vira líder do Grupo A da Série D

Jogo no Souza entre líderes caminhava para o empate, mas Ju Alagoano fez de pênalti aos 49 do segundo tempo e garantiu a liderança, praticamente selando a classificação do time paraense

13.07.25 17h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda