Bia Haddad Maia perde para americana nas oitavas de final e está fora do US Open

Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas oitavas de final do US Open, nesta segunda-feira, ao perder para a norte-americana Amanda Anisimova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em 1h16 de jogo. Anisimova vai enfrentar nas quartas a polonesa Iga Swiatek, que derrotou a russa Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/1.

Cabeça de chave 8 do torneio, Anisimova começou pressionando e conseguiu logo uma quebra no primeiro game do jogo e fez 2/0 com facilidade.

Aparentemente muito nervosa, Bia apresentou dificuldades em todos os golpes e teve o saque quebrado também no terceiro game. No quarto, Bia tentou reagir e chegou a empatar 40/40, mas viu a adversária aumentar a vantagem para 4/0.

Anisimova não diminuiu o ritmo, apesar do esforço de Bia, que chegou a salvar três break points antes de ter mais uma vez o saque quebrado (5/0). A americana não perdeu a oportunidade de aplicar um 'pneu' na brasileira, após 27 minutos, com direto a ace no último ponto.

O primeiro game foi bastante disputado, mas o resultado foi o mesmo: quebra de saque da brasileira. Concentrada, Bia reverteu um 15/40 para quebrar pela primeira vez no jogo o saque de Anisimova.

Mas a alegria da brasileira durou pouco, porque a americana obteve nova quebra de saque. E apesar da vantagem na partida, a americana demonstrou nervosismo com alguns erros e chegou a bater com a raquete no chão.

Com melhor aproveitamento no primeiro serviço, Bia conseguiu equilibrar as ações e diminuiu a vantagem da adversária para 4/3 no set. Mas Anisimova foi perfeita nos dois últimos sets e fechou com mais uma quebra em 6/3.

OSAKA ELIMINA COCO Depois de muitos altos e baixos em Nova York, até com choro em quadra, a norte-americana Coco Gauff acabou eliminada nesta segunda-feira em dia perfeito da japonesa Naomi Osaka, de volta às quartas de final de um torneio importante após quase cinco anos - desde o Aberto da Austrália no começo de 2021.

Osaka foi perfeita no saque, justamente o grande problema de Gauff ao longo do US Open, ao fazer 15 de 16 pontos em seu primeiro serviço. Para fechar o dia ideal, ainda aproveitou todos os break points e se classificou com triunfo imponente de 6/3 e 6/1.

"Sinceramente, me diverti muito. Esta é minha quadra favorita no mundo e significa muito estar de volta aqui", comemorou uma emocionada Osaka, em reencontro com Gauff no US Open após seis anos - também ganhou na edição de 2019, quando a rival tinha somente 15 anos.

A adversária da japonesa será Karolina Muchova. A checa bateu a ucraniana Marta Kostyuk por 6/3, 6/7 (0/7) e 6/3.