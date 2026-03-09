Capa Jornal Amazônia
Bia Haddad leva virada em set decisivo e amarga 7ª derrota em estreias no ano, agora em Austin

Quando a brasileira parecia embalada na partida, contudo, a pressão de fechar uma parcial voltou a incomodar

Estadão Conteúdo

Beatriz Haddad Maia ficou muito perto de desencantar em uma chave principal na temporada. A brasileira vencia o terceiro set do WTA 125 de Austin, nos Estados Unidos, por 4 a 2, mas acabou perdendo quatro pontos seguidos e caindo pela sétima vez seguida em estreias no ano.

A derrota da vez de Bia Haddad foi diante da jovem checa Linda Fruhvirtova (121º do mundo), de somente 20 anos. Desde 2022, no challenger de Paris, que a brasileira não disputava torneios a nível WTA 125. E nem rebaixando o nível de disputa ela conseguiu triunfar. Caiu em três sets, parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 4/6.

Bia Haddad acumulava seis derrotas em estreias na temporada - ganhou um duelo no qualificatório de Doha -, diante de Victoria Mboko (WTA de Adelaide), Yulia Putintseva (Aberto da Austrália), Dayana Yastremska (WTA de Abu Dabi), Janice Tjen (Doha), Katie Boulter (Mérida) e Jessica Bouzas (Indian Wells). E amplia seu martírio após troca de técnico e período de descanso para tratar a saúde mental.

Quarta favorita em Austin, a brasileira iniciou a partida já com o break point, mostrando que pressionaria Fruhvirtova. Mas não aproveitou. O jogo estava equilibrado, quando a checa quebrou o saque para abrir 4 a 2. Sem permitir reação, venceu a parcial por 6 a 3.

Errando bem menos que em Indian Wells, Bia voltou melhor para a segunda parcial. Perfeita no serviço, sem permitir ser incomodada, e pressionando no serviço, quebrou duas vezes e abriu logo 5 a 1.

Quando a brasileira parecia embalada na partida, contudo, a pressão de fechar uma parcial voltou a incomodar e o que parecia improvável aconteceu, com a checa devolvendo as duas quebras e buscando o 5 a 5. Bia sequer teve um set point em dois serviços ruis.

Com o psicológico abalado após desperdiçar chances, a brasileira não conseguiu fechar com 40 a 30 e perdeu o saque pela terceira vez consecutiva. Sem desistir de lutar, salvou um match point e conseguiu levar o set ao tie-break.

O game desempate começou nervoso e com sete quebras seguidas de saque. Até Bia Haddad confirmar e abrir vantagem de 5 a 3. Fechou em 7 a 4 com a checa perdendo seus seis serviços.

O terceiro set começou com Bia pressionada e mostrando concentração para salvar dois breaks e depois emplacar três pontos seguidos. Fruhrvitova começou a errar bastante em contraste com o crescimento da brasileira. Mais aliviada após fechar o segundo set, Bia Haddad fez 4 a 2 em pontos diretos e se aproximou do "desencanto" na temporada.

Um vacilo, contudo, e o jogo voltou a ficar empatado após não fechar e permitir a devolução da quebra. De posição cômoda a pressão novamente, Bia serviu em desvantagem de 5 a 4. A checa fechou com nova quebra, em seu terceiro match point na partida longa de 2h40.

tênis

WTA 125 de Austin

Bia Haddad

Linda Fruhvirtova
Esportes
