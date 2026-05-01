Bia Haddad é surpreendida pela 183ª do mundo e cai nas quartas de final de torneio espanhol Estadão Conteúdo 01.05.26 15h18 Após enfileirar duas vitórias seguidas pela primeira vez desde setembro, a brasileira Beatriz Haddad Maia foi surpreendida pela espanhola Marina Bassols Ribera e foi eliminada nesta sexta-feira nas quartas de final do WTA 125 de La Bisbal. A número 1 do Brasil e 69ª do ranking caiu diante da 183ª do mundo por 2 a 0 (6/1 e 6/2) em 1h14. Foi a primeira derrota da brasileira em quatro partidas com Ribera, tenista de 26 anos que nunca esteve no top 100 e não tem títulos de primeira linha na carreira. Os três primeiros jogos, porém, aconteceram em quadra dura, diferentemente do que acontece no torneio espanhol, disputado no saibro e que serve de preparação para Roland Garros. Ribera teve um desempenho muito superior ao de Bia Haddad nesta sexta, convertendo 5 dos 6 break points conquistados. A brasileira começou bem o jogo, quebrando o serviço da rival, confirmando o seu na sequência e abrindo 2 games a 0 no primeiro set. Na sequência, Ribera dominou o confronto. No segundo set, a espanhola abriu 5 a 0 com rapidez. Bia Haddad ainda conseguiu evitar o "pneu", mas Ribera confirmou seu serviço para selar sua primeira vitória sobre a brasileira, que deve deixar o top 70 na próxima atualização do ranking. SINNER VAI À FINAL DE MADRI E TENTA FEITO INÉDITO Líder do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner venceu o francês Arthur Fils, 25º do mundo, por 2 a 0 (6/2 e 6/4) na semifinal do Madrid Open e alcançou sua quinta final consecutiva em torneios Masters 1000. Sinner busca no domingo se tornar o primeiro homem na história a conquistar cinco títulos seguidos neste nível. "Tentei ser muito agressivo", afirmou o italiano de 24 anos. "Eu me senti muito confortável na devolução. No segundo set, ele começou a sacar melhor e ficou mais difícil", afirmou Sinner, que se tornou o quarto (e mais jovem) tenista a chegar à final em todos os nove torneios Masters 1000. Antes dele, apenas o sérvio Novak Djokovic (25 anos), o espanhol Rafael Nadal (27) e o suíço Roger Federer (30). Sinner acumula agora 27 vitórias consecutivas em Masters 1000, uma sequência que inclui títulos em Paris no ano passado e em Indian Wells, Miami e Monte Carlo em 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA 125 de La Bisbal Beatriz Haddad Maia Madrid Open Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino 01.05.26 15h04 Futebol Após um ano fechado, estádio Diogão, em Bragança, será reinaugurado neste sábado (2) Local vai receber a partida entre Caeté e Santos-PA, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense. 01.05.26 12h02 futebol Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo 01.05.26 11h19 futebol Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03) 01.05.26 10h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 futebol Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03) 01.05.26 10h04 futebol Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo 01.05.26 11h19 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40