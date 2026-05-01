Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bia Haddad é surpreendida pela 183ª do mundo e cai nas quartas de final de torneio espanhol

Estadão Conteúdo

Após enfileirar duas vitórias seguidas pela primeira vez desde setembro, a brasileira Beatriz Haddad Maia foi surpreendida pela espanhola Marina Bassols Ribera e foi eliminada nesta sexta-feira nas quartas de final do WTA 125 de La Bisbal. A número 1 do Brasil e 69ª do ranking caiu diante da 183ª do mundo por 2 a 0 (6/1 e 6/2) em 1h14.

Foi a primeira derrota da brasileira em quatro partidas com Ribera, tenista de 26 anos que nunca esteve no top 100 e não tem títulos de primeira linha na carreira. Os três primeiros jogos, porém, aconteceram em quadra dura, diferentemente do que acontece no torneio espanhol, disputado no saibro e que serve de preparação para Roland Garros.

Ribera teve um desempenho muito superior ao de Bia Haddad nesta sexta, convertendo 5 dos 6 break points conquistados. A brasileira começou bem o jogo, quebrando o serviço da rival, confirmando o seu na sequência e abrindo 2 games a 0 no primeiro set. Na sequência, Ribera dominou o confronto.

No segundo set, a espanhola abriu 5 a 0 com rapidez. Bia Haddad ainda conseguiu evitar o "pneu", mas Ribera confirmou seu serviço para selar sua primeira vitória sobre a brasileira, que deve deixar o top 70 na próxima atualização do ranking.

SINNER VAI À FINAL DE MADRI E TENTA FEITO INÉDITO Líder do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner venceu o francês Arthur Fils, 25º do mundo, por 2 a 0 (6/2 e 6/4) na semifinal do Madrid Open e alcançou sua quinta final consecutiva em torneios Masters 1000. Sinner busca no domingo se tornar o primeiro homem na história a conquistar cinco títulos seguidos neste nível.

"Tentei ser muito agressivo", afirmou o italiano de 24 anos. "Eu me senti muito confortável na devolução. No segundo set, ele começou a sacar melhor e ficou mais difícil", afirmou Sinner, que se tornou o quarto (e mais jovem) tenista a chegar à final em todos os nove torneios Masters 1000.

Antes dele, apenas o sérvio Novak Djokovic (25 anos), o espanhol Rafael Nadal (27) e o suíço Roger Federer (30). Sinner acumula agora 27 vitórias consecutivas em Masters 1000, uma sequência que inclui títulos em Paris no ano passado e em Indian Wells, Miami e Monte Carlo em 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

WTA 125 de La Bisbal

Beatriz Haddad Maia

Madrid Open

Jannik Sinner
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana

Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino

01.05.26 15h04

Futebol

Após um ano fechado, estádio Diogão, em Bragança, será reinaugurado neste sábado (2)

Local vai receber a partida entre Caeté e Santos-PA, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense.

01.05.26 12h02

futebol

Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira

Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo

01.05.26 11h19

futebol

Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C

Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03)

01.05.26 10h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol

Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas.

30.04.26 15h38

futebol

Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C

Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03)

01.05.26 10h04

futebol

Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira

Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo

01.05.26 11h19

futebol

Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026

Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial

29.04.26 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda