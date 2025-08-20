Bia Haddad desperdiça oportunidades e cai na estreia em Monterrey diante de Bouzkova

A volta ao Top 20 do ranking da ATP era uma motivação a mais para Beatriz Haddad Maia no Torneio de Monterrey, no México, antes da disputa do US Open - começa no domingo. Mas a brasileira não aproveitou as tantas chances de quebras no ATP 500 e, pela segunda vez no ano, cai em uma estreia diante da checa Marie Bouzkova, nesta quarta-feira com 6/3 e 6/4. São quatro derrotas seguidas no primeiro jogo após Wimbledon.

Em maio, as tenistas se enfrentaram no Aberto de Roma também na abertura da competição e com outro triunfo da checa, em dia no qual nada deu certo para Bia Haddad, que levou 6/0 e 6/3. Antes, a brasileira vinha de quatro triunfos consecutivos contra a europeia.

Bia Haddad agora embarca para Nova York onde disputa o último Grand Slam do ano em temporada na qual amargou diversas quedas em estreias e espera fechar espantando a má impressão deixada em quadras por todo o mundo. A 20ª do mundo ainda não sabe quem enfrentará.

A brasileira até começou melhor o primeiro set e teve duas oportunidades de quebrar o serviço de Bouzkova e não aproveitou. A tônica se repetiu no sétimo game, novamente com a brasileira frustrada por não aproveitar as chances para derrubar o serviço e abrir frente no marcador.

Para piorar, a checa cresceu na parcial e pressionou bastante o saque da brasileira no oitavo game. Bia se safou duas vezes, mas no terceiro break, acabou ficando em desvantagem de 5 a 3. Sem forças para reagir, perdeu a parcial por 6 a 3.

O segundo set parecia uma repetição da parcial inicial. Logo no segundo game, depois de fazer 1 a 0, Bia Haddad teve dois break points para abrir boa vantagem e não conseguiu derrubar o serviço de Bouzkova.

Após enorme trabalho para confirmar seu primeiro game, a checa cresceu e aproveitou momento de desconcentração de uma desanimada Bia Haddad e virou para 4 a 1, aproveitando suas oportunidades de quebra. A brasileira precisou de oito oportunidades para, enfim, conseguir derrubar o serviço da checa.

A necessidade de uma segunda quebra para voltar à partida acabou trazendo uma pressão extra à brasileira, que até salvou um match point no serviço do Bouzkova. No fim, 6 a 4 para a checa e mais uma decepção no ano de Bia Haddad.