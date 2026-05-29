Bernardo Silva aceita redução salarial para defender a camisa do Barcelona, diz jornal Estadão Conteúdo 29.05.26 10h11 Símbolo de uma era vencedora no Manchester City sob o comando do técnico Pep Guardiola, o português Bernardo Silva está prestes a iniciar um novo ciclo no Barcelona. O jogador estaria disposto a aceitar uma redução salarial substancial em relação aos seus vencimentos na Inglaterra para mudar de ares e defender as cores do clube catalão. De acordo com informações do jornal A Bola, o empresário Jorge Mendes vem assumindo as conversas com o gigante espanhol. Diante do desejo do atleta em jogar no Barcelona, ele concordou em aceitar praticamente a metade do que recebia pelo clube de Manchester. Outro ponto que favorece a negociação é que o astro chegaria sem custos já que está em fim de contrato. Para contar com o reforço a partir da próxima temporada, os dirigentes espanhóis ofereceram, de acordo com o periódico português, algo em torno de oito milhões de euros anuais, cerca de R$ 47 milhões por temporada. Desejo antigo, o Barcelona sempre esbarrou na fortaleza financeira do Manchester City em outras ocasiões. No entanto, o panorama agora é outro, ainda mais se for levado em conta que Bernardo Silva não quis ouvir propostas dos ingleses por uma renovação de vínculo. O jornal português informa ainda que alguns fatores familiares pesaram na decisão de Bernardo Silva de defender o Barcelona. A proximidade da Espanha com Portugal é um deles já que a esposa do atleta está grávida do segundo filho. A oferta do clube espanhol é de um contrato por duas temporadas com opção de prorrogação por mais um ano. O empresário do atleta espera agora acelerar as negociações para que a transferência possa ser sacramentada até o início da Copa do Mundo, que tem seu jogo de abertura marcado para o dia 11 de junho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bernardo Silva Barcelona redução salarial COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58