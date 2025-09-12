Bernardinho define os 14 convocados da seleção masculina para o Campeonato Mundial de vôlei Brasil subiu ao pódio nas últimas seis edições do Campeonato Mundial Estadão Conteúdo 12.09.25 11h38 O técnico Bernardinho definiu nesta sexta-feira a lista com os 14 jogadores convocados para a disputa do Campeonato Mundial de vôlei. A competição vai ser realizada em Manila, nas Filipinas, e a estreia acontece neste domingo, diante da China, às 10h (horário de Brasília). O treinador apostou na base e a relação divulgada não apresentou novidades em comparação com a equipe que terminou a Liga das Nações, no mês passado, com a medalha de bronze. O Brasil esteve presente no pódio nas últimas seis edições do Campeonato Mundial. O título veio em três oportunidades: 2002, 2006 e 2010. A medalha de prata foi conquistada em 2014 e 2018. Já em 2022, foi a vez de a equipe nacional arrebatar o bronze. "Tivemos uma boa preparação, a rapaziada está animada. Estão todos fisicamente bem. O Alan, que era dúvida, fez dois sets contra a França e está apto para o disputar o Mundial. Ter o Alan é muito importante pela experiência que ele tem", disse o técnico Bernardinho ao comentar sobre a fase de treinos. O Brasil está no Grupo H do torneio e terá como adversários as seleções da China, República Checa e Sérvia. Pelo regulamento do Campeonato Mundial, os dois primeiros colocados de cada chave confirmam presença nas oitavas de final. Confira a lista de convocados Levantadores: Brasília e Cachopa Opostos: Alan, Chizoba e Darlan Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta Líbero: Maique Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Campeonato Mundial Masculino seleção brasileira Bernardinho convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 MAIS ESPORTES Paraense conquista a primeira medalha do Estado nos Jogos da Juventude 2025 Elisa Carine foi bronze na prova de velocidade feminina do ciclismo 12.09.25 11h40 MMA SPORT CLUB Belém sedia edição amadora do Strike Fight Championship dia 20 de setembro 12.09.25 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 FUTEBOL Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise 11.09.25 16h08