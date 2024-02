Benzema deixa treino do Al-Ittihad após discussão com Gallardo, afirma jornal

Karim Benzema, do Al-Ittihad, voltou a protagonizar mais uma polêmica com o técnico da equipe, Marcelo Gallardo na última segunda-feira (5). Segundo a publicação do jornal árabe ‘Arriyadiyah’, o centroavante discutiu com o argentino dias após voltar aos treinos e abandonou o campo logo em seguida.

VEJA MAIS

Benzema havia sido afastado por Gallardo por não chegar a tempo de uma intertemporada e quase deixar o clube na última janela de transferências. O francês se reapresentou ao Al-Ittihad nesta segunda-feira (5).

Ainda de acordo com o veículo, Gallardo ordenou que Benzema fizesse um trabalho individual, pois ainda não estava no mesmo ritmo dos companheiros. O jogador se recusou e argumentou que já havia cumprido os treinos individuais impostos pelo clube durante o tempo fora.

No dia seguinte (6), o Al-Ittihad postou fotos de Benzema treinando apenas na academia, junto com outros jogadores lesionados. Além disso, Karim não foi relacionado por Gallardo para o duelo com o Al Tai, nesta quarta-feira (07), pelo Campeonato Saudita.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)