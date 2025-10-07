Bento usa amistosos do Brasil para se credenciar à Copa: 'Trabalhar para conquistar esse sonho' Estadão Conteúdo 07.10.25 9h12 Presente em todas as convocações de Carlo Ancelotti, Bento tem a chance diante de Coreia do Sul e Japão de mostrar que tem condições de ser um dos goleiros da seleção brasileira na Copa do Mundo. Com as lesões de Alisson e Ederson, ele deve ser o escolhido para começar o amistoso de sexta-feira, em Seul, chance de apagar a má impressão na surra de 4 a 1 diante da Argentina, pelas Eliminatórias e de dar mais uma passo no sonho de estar na competição de 2026. Na ocasião, no lotado Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o goleiro do Al-Nassr não foi bem, mas minimizou os gols sofridos ao dizer que a Argentina "deu sorte." E avaliou como positiva sua apresentação. "O que pude fazer, acho que consegui. Os gols, acho que dificilmente outra pessoa defenderia." Má impressão deixada para trás, Bento espera ir bem nos amistosos em sua briga pessoal com Hugo Souza, do Corinthians, por vaga na Copa, para ficar mais o próximo de realizar o sonho de disputar a competição de 2026 nos Estadois Unidos, México e Canadá. O fato de sempre ter sido convocado por Ancelotti, em sua avaliação, não o favorece. "Não posso achar que tenho um lugar garantido. Jamais vou pensar dessa maneira, isso é da minha pessoa: sempre conquistar e trabalhar para estar aqui novamente em outras convocações", enfatizou. Bento citou sua regularidade em atuar como algo que o favorece. "Graças a Deus, me machuco muito pouco, e isso é muito importante para ter uma sequência na seleção. Se no final meu nome estiver entre os convocados para a Copa do Mundo, vai ser a maior conquista da minha carreira. Vou trabalhar para conquistar esse sonho", admitiu. Ancelotti havia adiantado que observaria Ederson diante da Coreia do Sul e Hugo Souza frente ao Japão. Com o corte do goleiro do Fenerbahçe, por lesão, Bento revelou papo com o preparador Taffarel de que deve ser o escolhido na sexta-feira. "A gente conversou com o Taffarel. Existe, sim, uma ideia de eu jogar contra a Coreia do Sul, mas ainda não tem nada decidido. O treinador vai definir isso no final. Independente disso, se eu for jogar um jogo ou outro, tenho de dar o meu melhor, representar bem e aproveitar essa oportunidade, que é muito boa para mim", salientou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol seleção brasileira amistosos Bento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Seria o sprint que o Leão ainda não teve? 07.10.25 10h30 Futebol Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira 07.10.25 9h51 SÉRIE B Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá Papão encerrou sequência negativa de 11 jogos sem vencer e tenta reagir na reta final da Série B 06.10.25 15h41 futebol Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso 06.10.25 12h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES BATALHA Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência 07.10.25 7h07 Deixou saudade? Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo' Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital 06.10.25 17h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00 Futebol Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira 07.10.25 9h51