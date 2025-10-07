Capa Jornal Amazônia
Bento usa amistosos do Brasil para se credenciar à Copa: 'Trabalhar para conquistar esse sonho'

Estadão Conteúdo

Presente em todas as convocações de Carlo Ancelotti, Bento tem a chance diante de Coreia do Sul e Japão de mostrar que tem condições de ser um dos goleiros da seleção brasileira na Copa do Mundo. Com as lesões de Alisson e Ederson, ele deve ser o escolhido para começar o amistoso de sexta-feira, em Seul, chance de apagar a má impressão na surra de 4 a 1 diante da Argentina, pelas Eliminatórias e de dar mais uma passo no sonho de estar na competição de 2026.

Na ocasião, no lotado Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o goleiro do Al-Nassr não foi bem, mas minimizou os gols sofridos ao dizer que a Argentina "deu sorte." E avaliou como positiva sua apresentação. "O que pude fazer, acho que consegui. Os gols, acho que dificilmente outra pessoa defenderia."

Má impressão deixada para trás, Bento espera ir bem nos amistosos em sua briga pessoal com Hugo Souza, do Corinthians, por vaga na Copa, para ficar mais o próximo de realizar o sonho de disputar a competição de 2026 nos Estadois Unidos, México e Canadá. O fato de sempre ter sido convocado por Ancelotti, em sua avaliação, não o favorece.

"Não posso achar que tenho um lugar garantido. Jamais vou pensar dessa maneira, isso é da minha pessoa: sempre conquistar e trabalhar para estar aqui novamente em outras convocações", enfatizou. Bento citou sua regularidade em atuar como algo que o favorece.

"Graças a Deus, me machuco muito pouco, e isso é muito importante para ter uma sequência na seleção. Se no final meu nome estiver entre os convocados para a Copa do Mundo, vai ser a maior conquista da minha carreira. Vou trabalhar para conquistar esse sonho", admitiu.

Ancelotti havia adiantado que observaria Ederson diante da Coreia do Sul e Hugo Souza frente ao Japão. Com o corte do goleiro do Fenerbahçe, por lesão, Bento revelou papo com o preparador Taffarel de que deve ser o escolhido na sexta-feira.

"A gente conversou com o Taffarel. Existe, sim, uma ideia de eu jogar contra a Coreia do Sul, mas ainda não tem nada decidido. O treinador vai definir isso no final. Independente disso, se eu for jogar um jogo ou outro, tenho de dar o meu melhor, representar bem e aproveitar essa oportunidade, que é muito boa para mim", salientou.

