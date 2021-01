Benjamin Back vê São Paulo dando 'adeus' ao título e destaca: 'Que baile do Internacional em pleno Morumbi'

O apresentador Benjamin Back disse que o São Paulo deu "adeus" ao título do Brasileirão depois da goleada sofrida por 5 a 1 para o Internacional, no Morumbi, na última quarta-feira. Benja afirmou que a derrota foi uma "humilhação" e criticou a forma de jogar do time de Diniz, que perdeu três das últimas quatro partidas na competição.

- Que chocolate! Que vareio! Que humilhação! Que baile do Internacional, em pleno Morumbi! Se o Abel fosse um treinador estrangeiro, hoje iriam falar: "Tá vendo! Olha a diferença! Um time intenso, marcação forte. Fez 1, 2, 3 gols e queria mais". Mas é o Abel. A galera tem que elogiar o Abelão, sim! Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, não. Elogia o Abelão! - disse Benja em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

- E essas saídas de bola do São Paulo...São tenebrosas, assustadoras, terríveis. Eu achava mesmo que o São Paulo seria campeão brasileiro, mas já vi que deu adeus - completou.

Com a derrota, o São Paulo se manteve nos 57 pontos e perdeu a liderança para o próprio Internacional, que chegou aos 59. O Tricolor Paulista tentará a recuperação no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, neste sábado, às19h, no Morumbi.