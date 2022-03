Benfica x Vizela: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/03)pelo Campeonato Português

As equipes Benfica e Vizela disputam nesta sexta-feira (11/03), partida válida pelo Campeonato Português 2022. A partida está programada para começar às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, Portugal. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Benfica x Vizela?

A partida Benfica x Vizela pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Benfica x Vizela chegam para o jogo?

O Benfica está em terceiro lugar no torneito, com 57 pontos. Contabiliza com dezoito vitórias, três empates e quatro derrotas. Já o Vizela, está em 14º lugar com 24 pontos.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Vizela

Campeonato Português

Local: Estádio da Luz, Portugal

Data/Horário: 11 de março de 2022, 17h15

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica: Vlachodimos; Vertonghen, Grimaldo, Otamendi, Gilberto; Weigl, Éverton Cebolinha, João Mário, Rafa; Yaremchuk, Núñez. TÉCNICO: Nélson Alexandre da Silva Veríssimo

Vizela: Silva; Anderson de Jesus, Kiki, Wilson, Kouao; Rashid, Claudemir, Moreira, Samú, Kiko; Schettine. TÉCNICO: Carlos Carvalhal

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)