Jogos de hoje, sexta-feira, 11/03: confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

FUTEBOL

Esmac reclama do aluguel do Baenão e pode não jogar contra o Inter; Remo rebate e explica custos

Presidente da Esmac afirma que tinha um acordo com o Remo para jogar o Campeonato Brasileiro A1 no Baenão e que agora o clube azulino cobra aluguel. Presidente do Leão rebate e afirma que acordo não seria de graça e cita custos para a abertura do estádio