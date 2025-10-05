Belmonte se revolta com arbitragem de São Paulo x Palmeiras: O VAR no Brasil é uma vergonha Estadão Conteúdo 05.10.25 19h52 Carlos Belmonte decidiu falar com os jornalistas para mostrar sua revolta com toda a equipe de arbitragem do clássico no MorumBis, que terminou com vitória de virada do Palmeiras por 3 a 2. O diretor são-paulino fez um pronunciamento rápido e disparou contra o VAR e o árbitro Ramon Abel Abatti. "VAR no futebol brasileiro é uma vergonha", disse o cartola. "Eu acho que o VAR não veio aqui hoje. Não dar o pênalti no Tapia, quando a partida estava dois a zero, é inacreditável. O VAR está lá pra quê? Então eu acho que ele não estava lá. Depois, uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio e de novo o VAR não chama. Eu tendo a crer que o VAR não veio", afirmou. Ilbert Estevam da Silva comandou a ferramenta, auxiliado por Fabricio Porfirio de Moura e Adeli Mara Monteiro. Jose Alexandre Barbosa Lima foi o observador do VAR. Belmonte se refere a dois lances: o carrinho de Allan em Tapia dentro da área, que Ramon Abel Abatti não considerou pênalti, e a entrada de Andreas Pereira em Marcos Antônio, que rendeu amarelo ao meio-campista. Os são-paulinos queriam que ele tivesse sido expulso. O São Paulo vencia o jogo por 2 a 0 quando reclamou de penalidade em cima de Tapia e reinvidicou a expulsão de Andreas. Depois, o Palmeiras dominou o jogo e buscou uma virada improvável, com gols de Vitor Roque, Flaco e Sosa. Com 35 pontos, o São Paulo caiu para a oitava posição e está mais distante do G6. O Palmeiras tem 55 pontos e disputa com o Flamengo a liderança do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Carlos Belmonte São Paulo arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 SÉRIE B Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4 Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO 05.10.25 17h58