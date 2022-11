Bélgica x Canadá: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (23/11) pela Copa do Mundo 2022

Bélgica e Canadá disputam nesta quarta-feira (23/11), partida válida pela 1ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2022. O jogo começou às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bélgica x Canadá?

A partida Bélgica x Canadá pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay.

Como Bélgica x Canadá chegam para o jogo?

A Bélgica foi a responsável pela eliminação do Brasil em 2018 e segue com os craques Bruyne, Hazard e Lukaku. Já o Canadá, retorna para o mundia depois de 36 anos.

FICHA TÉCNICA

Bélgica x Canadá

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar

Data/Horário: 23 de novembro de 2022, 16h

Árbitro: Janny Sikazwe (Zâmbia)

Assistente 1: Jerson dos Santos (Angola)

Assistente 2: Arsénio Marrengula (Moçambique)

Quarto árbitro: Yoshimi Yamashita (Japão)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

AVAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bélgica: Courtois, Debast, Alderweireld e Veronghen, Meunier, Onana, Witsel e Carrasco, Hazard e De Bruyne, Batshuayi. TÉCNICO: Roberto Martínez

Canadá: Borjan, Johnson, Vitória, Miller e Adekugbe, Piette e Eustáquio, Hoilett, Larin e Davies, David. TÉCNICO: John Herdman

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)