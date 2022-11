Espanha x Costa Rica: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (23/11) pela Copa do Mundo 2022

Espanha e Costa Rica disputam nesta quarta-feira (23/11), partida válida pela 1ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama, no Catar. Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Espanha x Costa Rica?

A partida Espanha x Costa Rica pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay e canal CazéTV, do streamer Casimiro, no YouTube.

Como Espanha x Costa Rica chegam para o jogo?

A Espanha chega ao Mundial com um elenco renovado e apostando nos jovens Pedri, Gavi e Ansu Fati. Já a Costa Rica, estreia como 'zebra' no Grupo E e busca repetir a campanha histórica de 2014, quando chegou às quartas-de-finais.

FICHA TÉCNICA

Espanha x Costa Rica

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Thumama, no Catar

Data/Horário: 23 de novembro de 2022, 13h

Árbitro: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirados Árabes Unidos)

Assistente 1: Mohamed Al-Hammadi (Emirados Árabes Unidos)

Assistente 2: Hasan Al-Mahri (Emirados Árabes Unidos)

Quarto árbitro: Ma Ning (China)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

AVAR: Muhammad Taqi (Singapura)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espanha: Unai Simón, Carvajal, Guillamón, Pau Torres e Azpilicueta, Busquets, Rodri e Gavi, Morata, Ferran Torres e Sarabia. TÉCNICO: Luis Enrique

Costa Rica: Keylor Navas, Fuller, Óscar Duarte, Calvo e Oviedo, Gerson Torres, Celso Borges, Tejeda e Bennette, Campbell e Contreras. TÉCNICO: Luis Fernando Suárez

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)