Alemanha x Japão: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (23/11) pela Copa do Mundo 2022

Alemanha e Japão disputam nesta quarta-feira (23/11), partida válida pela 1ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 10h (horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, no Catar. Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Alemanha x Japão?

A partida Alemanha x Japão pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay.

Como Alemanha x Japão chegam para o jogo?

A Alemanha, tetracampeã mundial, decepcionou na última Copa do Mundo e caiu na primeira fase de grupos. Já o Japão, se classificou sem grandes dificuldades.

FICHA TÉCNICA

Alemanha x Japão

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Internacional Khalifa, no Catar

Data/Horário: 23 de novembro de 2022, 10h

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Assistente 1: David Morán (El Salvador)

Assistente 2: Zachari Zeegelaar (Suriname)

Quarto árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

AVAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha: Neuer, Klostermann, Sule, Rudiger e Raum, Gundogan, Kimmich, Hofmann, Musiala e Sané, Muller. TÉCNICO: Hansi Flick

Japão: Gonda, Sakai, Itakura, Taniguchi e Ito, Tanaka, Shibasaki, Soma, Minamino e Kubo, Asano. TÉCNICO: Hajime Moriyasu

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)