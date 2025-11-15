Bélgica para na defesa do Cazaquistão, fica no empate e adia a classificação para a Copa Estadão Conteúdo 15.11.25 13h22 A Bélgica só precisava de um triunfo sobre o limitado Cazaquistão - que havia sido derrotado por 6 a 0 no confronto de ida -, neste sábado, na Astana Arena, mas parou na defesa dos anfitriões, só empatou por 1 a 1 e adiou a vaga para a última rodada do Grupo J das Eliminatórias da Europa da Copa do Mundo de 2026. A equipe do técnico Rudi Garcia agora soma 15 pontos, dois a mais que a Macedônia do Norte, a vice-líder, e cinco acima de País de Gales, que fecha a nona rodada da chave neste sábado, às 14h (horário de Brasília), contra Liechtenstein. Assim, a seleção belga precisará vencer o lanterna Liechtenstein, que ainda não somou pontos, na terça-feira, para se classificar ao Mundial sem depender de outros resultados. A partida foi mais sofrida do que a Bélgica esperava. Embora tivesse o controle do jogo, os visitantes tinham dificuldades de passar pela defesa do Cazaquistão e viam os donos da casa ameaçarem a meta de Sels nos contragolpes. Logo aos 10 minutos, o zagueiro Thaete falhou na saída de bola e deixou a redonda de graça para Satpaev avançar em velocidade e finalizar no canto direito de Sels para abrir o placar. Em desvantagem, os belgas pressionaram em busca do empate. O goleiro Anarbekov, que costuma ser reserva na seleção de seu país, tornou-se a figura central da partida ao impedir que os chutes de Vanaken, Trossard e Castagne chegassem à rede. Disposta a virar a partida, a Bélgica partiu para cima no início do segundo tempo e foi recompensada logo aos 3 minutos. Vanaken aproveitou o cruzamento de Castagne da direita e cabeceou para igualar o placar em 1 a 1. Desgastado, o Cazaquistão se fechou no campo de defesa com o objetivo de segurar o empate. A expulsão de Chesnokov aos 34 minutos por falta em Doku tornou a pressão belga quase insuportável. Os belgas tentaram o segundo gol de todas as formas, dos chuveirinhos aos tiros de longa distância, mas a atuação de gala de Anarbekov impediu a virada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias da Copa Bélgica Cazaquistão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00