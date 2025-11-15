Capa Jornal Amazônia
Bélgica para na defesa do Cazaquistão, fica no empate e adia a classificação para a Copa

Estadão Conteúdo

A Bélgica só precisava de um triunfo sobre o limitado Cazaquistão - que havia sido derrotado por 6 a 0 no confronto de ida -, neste sábado, na Astana Arena, mas parou na defesa dos anfitriões, só empatou por 1 a 1 e adiou a vaga para a última rodada do Grupo J das Eliminatórias da Europa da Copa do Mundo de 2026.

A equipe do técnico Rudi Garcia agora soma 15 pontos, dois a mais que a Macedônia do Norte, a vice-líder, e cinco acima de País de Gales, que fecha a nona rodada da chave neste sábado, às 14h (horário de Brasília), contra Liechtenstein. Assim, a seleção belga precisará vencer o lanterna Liechtenstein, que ainda não somou pontos, na terça-feira, para se classificar ao Mundial sem depender de outros resultados.

A partida foi mais sofrida do que a Bélgica esperava. Embora tivesse o controle do jogo, os visitantes tinham dificuldades de passar pela defesa do Cazaquistão e viam os donos da casa ameaçarem a meta de Sels nos contragolpes. Logo aos 10 minutos, o zagueiro Thaete falhou na saída de bola e deixou a redonda de graça para Satpaev avançar em velocidade e finalizar no canto direito de Sels para abrir o placar.

Em desvantagem, os belgas pressionaram em busca do empate. O goleiro Anarbekov, que costuma ser reserva na seleção de seu país, tornou-se a figura central da partida ao impedir que os chutes de Vanaken, Trossard e Castagne chegassem à rede.

Disposta a virar a partida, a Bélgica partiu para cima no início do segundo tempo e foi recompensada logo aos 3 minutos. Vanaken aproveitou o cruzamento de Castagne da direita e cabeceou para igualar o placar em 1 a 1.

Desgastado, o Cazaquistão se fechou no campo de defesa com o objetivo de segurar o empate. A expulsão de Chesnokov aos 34 minutos por falta em Doku tornou a pressão belga quase insuportável. Os belgas tentaram o segundo gol de todas as formas, dos chuveirinhos aos tiros de longa distância, mas a atuação de gala de Anarbekov impediu a virada.

