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Bélgica goleia Estados Unidos em amistoso na Geórgia

Dodi Lukebakio marcou duas vezes e foi um dos destaques da partida

Estadão Conteúdo

A Bélgica goleou os Estados Unidos por 5 a 2 neste sábado (28), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida foi disputada no Mercedes-Benz Stadium, na Geórgia, em solo estadunidense. Dodi Lukebakio foi o destaque do confronto, marcando dois gols para a seleção belga.

Os Estados Unidos, um dos países-sede do Mundial, estão no Grupo D, ao lado da Austrália, Paraguai e um dos vencedores da repescagem europeia. Já a seleção belga integra a chave G, junto com Egito, Irã e Nova Zelândia.

O primeiro tempo no Mercedes-Benz Stadium foi bastante movimentado, com os goleiros Senne Lammens e Matt Turner sendo acionados. Os norte-americanos finalizaram oito vezes, com três acertos ao gol. A Bélgica, por sua vez, teve 13 lances de perigo e três foram no alvo.

Estados Unidos abrem o placar, mas Bélgica empata

Mesmo com menor número de finalizações, os Estados Unidos abriram o placar aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio de Antonee Robinson, Weston McKennie surgiu livre no segundo pau e chutou sem chances para o goleiro Lammens.

A vantagem no placar não durou muito. Aos 44 minutos, Jeremy Doku fez uma boa jogada pela esquerda, obrigando Matt Turner a espalmar. A bola sobrou para o zagueiro Zeno Debast, que chutou rasteiro no canto do arqueiro, empatando a partida.

Virada e goleada belga no segundo tempo

Na segunda etapa, a Bélgica não demorou para virar o placar. Após passe de De Bruyne, Doku invadiu a área e tocou para Alexis Saelemaekers. O atacante do Milan-ITA rolou para Amadou Onana, que finalizou rasteiro no canto direito de Matt Turner.

Após a virada, a seleção europeia cresceu na partida. Aos 10 minutos, Doku novamente exigiu defesa de Turner. No rebote, Thomas Meunier cabeceou, e o goleiro fez outra intervenção, mas a bola tocou na mão do zagueiro Tim Ream. A arbitragem assinalou pênalti, e Charles De Ketelaere cobrou alto, aumentando o placar.

Aos 22 minutos, a situação dos Estados Unidos piorou. Meunier tocou para Dodi Lukebakio, que conduziu a bola até a grande área e chutou colocado, no ângulo, transformando a boa partida dos belgas em goleada sobre os norte-americanos.

O atacante Lukebakio apareceu novamente aos 37 minutos, aproveitando a sobra na área e finalizando rasteiro no canto, para marcar seu segundo gol e ampliar a goleada. Aos 44, a defesa da Bélgica falhou, e Patrick Agyemang diminuiu para os Estados Unidos no Mercedes-Benz Stadium.

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