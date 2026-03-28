Bélgica goleia Estados Unidos em amistoso na Geórgia Dodi Lukebakio marcou duas vezes e foi um dos destaques da partida Estadão Conteúdo 28.03.26 19h12 A Bélgica goleou os Estados Unidos por 5 a 2 neste sábado (28), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida foi disputada no Mercedes-Benz Stadium, na Geórgia, em solo estadunidense. Dodi Lukebakio foi o destaque do confronto, marcando dois gols para a seleção belga. Os Estados Unidos, um dos países-sede do Mundial, estão no Grupo D, ao lado da Austrália, Paraguai e um dos vencedores da repescagem europeia. Já a seleção belga integra a chave G, junto com Egito, Irã e Nova Zelândia. O primeiro tempo no Mercedes-Benz Stadium foi bastante movimentado, com os goleiros Senne Lammens e Matt Turner sendo acionados. Os norte-americanos finalizaram oito vezes, com três acertos ao gol. A Bélgica, por sua vez, teve 13 lances de perigo e três foram no alvo. Estados Unidos abrem o placar, mas Bélgica empata Mesmo com menor número de finalizações, os Estados Unidos abriram o placar aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio de Antonee Robinson, Weston McKennie surgiu livre no segundo pau e chutou sem chances para o goleiro Lammens. A vantagem no placar não durou muito. Aos 44 minutos, Jeremy Doku fez uma boa jogada pela esquerda, obrigando Matt Turner a espalmar. A bola sobrou para o zagueiro Zeno Debast, que chutou rasteiro no canto do arqueiro, empatando a partida. Virada e goleada belga no segundo tempo Na segunda etapa, a Bélgica não demorou para virar o placar. Após passe de De Bruyne, Doku invadiu a área e tocou para Alexis Saelemaekers. O atacante do Milan-ITA rolou para Amadou Onana, que finalizou rasteiro no canto direito de Matt Turner. Após a virada, a seleção europeia cresceu na partida. Aos 10 minutos, Doku novamente exigiu defesa de Turner. No rebote, Thomas Meunier cabeceou, e o goleiro fez outra intervenção, mas a bola tocou na mão do zagueiro Tim Ream. A arbitragem assinalou pênalti, e Charles De Ketelaere cobrou alto, aumentando o placar. Aos 22 minutos, a situação dos Estados Unidos piorou. Meunier tocou para Dodi Lukebakio, que conduziu a bola até a grande área e chutou colocado, no ângulo, transformando a boa partida dos belgas em goleada sobre os norte-americanos. O atacante Lukebakio apareceu novamente aos 37 minutos, aproveitando a sobra na área e finalizando rasteiro no canto, para marcar seu segundo gol e ampliar a goleada. Aos 44, a defesa da Bélgica falhou, e Patrick Agyemang diminuiu para os Estados Unidos no Mercedes-Benz Stadium. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Belgica Estados Unidos Amistoso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 REFORÇO Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino 27.03.26 18h36