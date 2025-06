Belém recebe etapa do Cross Urbano CAIXA em julho, no Mangueirão

Belém vai receber, no dia 12 de julho, a etapa do Cross Urbano CAIXA, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A prova terá percurso de 6 quilômetros, passando por diferentes áreas do estádio, como anel interno, rampas, estacionamento, corredores e também pela parte externa. As inscrições estão abertas.

Esta será a segunda etapa do circuito nacional de 2025. O evento é realizado dentro das estruturas dos estádios, sem utilização de vias públicas. No Mangueirão, os atletas também vão percorrer o gramado e outras dependências do complexo esportivo.

O estádio, reformado em 2023, é uma das principais arenas multiuso da região Norte e palco do clássico Re-Pa, entre Remo e Paysandu.

O Cross Urbano CAIXA foi criado em 2014 e, desde então, soma 26 edições em estádios do país. O objetivo é fomentar o uso das arenas esportivas para atividades além do futebol. A temporada de 2025 terá sete etapas, passando por cidades como Brasília, Teresina, Fortaleza, Maceió, Campinas e Rio de Janeiro.

As inscrições podem ser feitas pelo Instagram @crossurbanocaixa ou no site oficial do evento, com valor a partir de R$ 90,00. O kit da prova inclui camisa dry fit, lanterna de cabeça, sacola e pochete.

O evento é organizado pela Corpore Sano, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal, além do apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Pará (Seel).

Calendário do Cross Urbano CAIXA 2025

25/05 – Guará (DF) – realizada – diurna

12/07 – Mangueirão – Belém (PA) – noturna

19/07 – Estádio Albertão – Teresina (PI) – noturna

10/08 – Estádio Moisés Lucarelli – Campinas (SP) – diurna

06/09 – Arena Castelão – Fortaleza (CE) – noturna

04/10 – Estádio Rei Pelé – Maceió (AL) – noturna

01/11 – Parque Olímpico da Barra – Rio de Janeiro (RJ) – noturna

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)