Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Beatriz Haddad Maia perde na estreia e é eliminada do WTA 500 de Mérida

Estadão Conteúdo

Beatriz Haddad Maia foi eliminada na primeira rodada do WTA 500 de Mérida, no México, após derrota para a britânica Katie Boulter nesta segunda-feira. A brasileira, atual número 66 do ranking mundial, foi superada por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4, e se despediu precocemente do torneio.

A partida foi marcada por instabilidade nos games de serviço, especialmente no primeiro set. Boulter saiu na frente ao conseguir uma quebra logo no início, mas Bia reagiu rapidamente e devolveu a quebra. O equilíbrio seguiu até a reta final da parcial, quando a britânica voltou a assumir o controle ao quebrar o saque da brasileira no momento decisivo e confirmar a vantagem em seguida.

No segundo set, a tenista britânica começou mais consistente e abriu vantagem ao converter duas quebras nos primeiros games. Haddad Maia ainda conseguiu reagir e encostar no placar, reduzindo a diferença e mantendo o confronto equilibrado por alguns momentos, mas encontrou dificuldades para manter a regularidade nos próprios serviços.

Com maior solidez nos pontos decisivos, Boulter administrou a vantagem e fechou o set novamente em 6/4, garantindo a classificação às oitavas de final. Ela agora aguarda a vencedora do duelo entre Camila Osorio, da Colômbia, e Janice Tjen, da Indonésia.

O torneio marcou o primeiro compromisso de Haddad Maia desde o fim da parceria com o técnico Rafael Paciaroni. A brasileira busca retomar o ritmo na temporada após oscilações recentes e tenta recuperar posições no ranking mundial.

Eliminada em Mérida, Bia volta suas atenções para os próximos desafios no circuito. O próximo compromisso será o WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, seguido pelas disputas em Austin e Miami, ainda no mês de março.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

WT 500 de Mérida

Beatriz Haddad
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Gaivota é atingida por bolada em jogo na Turquia e é reanimada por jogador

Jogo foi paralisado para que a ave fosse socorrida pelos atletas

24.02.26 8h41

MAIS ESPORTES

Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas

Cadetes representaram a Academia Cel Fontoura na 1ª etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026

23.02.26 17h13

FUTEBOL

Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do Paysandu

Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça

23.02.26 16h54

FUTEBOL

Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard

Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa

23.02.26 16h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira

24.02.26 7h00

INVIÁVEL

Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial

No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões

24.02.26 8h00

FUTEBOL

Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard

Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa

23.02.26 16h08

PARAZÃO

Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida'

Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá

23.02.26 20h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda