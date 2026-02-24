Beatriz Haddad Maia perde na estreia e é eliminada do WTA 500 de Mérida Estadão Conteúdo 24.02.26 9h17 Beatriz Haddad Maia foi eliminada na primeira rodada do WTA 500 de Mérida, no México, após derrota para a britânica Katie Boulter nesta segunda-feira. A brasileira, atual número 66 do ranking mundial, foi superada por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4, e se despediu precocemente do torneio. A partida foi marcada por instabilidade nos games de serviço, especialmente no primeiro set. Boulter saiu na frente ao conseguir uma quebra logo no início, mas Bia reagiu rapidamente e devolveu a quebra. O equilíbrio seguiu até a reta final da parcial, quando a britânica voltou a assumir o controle ao quebrar o saque da brasileira no momento decisivo e confirmar a vantagem em seguida. No segundo set, a tenista britânica começou mais consistente e abriu vantagem ao converter duas quebras nos primeiros games. Haddad Maia ainda conseguiu reagir e encostar no placar, reduzindo a diferença e mantendo o confronto equilibrado por alguns momentos, mas encontrou dificuldades para manter a regularidade nos próprios serviços. Com maior solidez nos pontos decisivos, Boulter administrou a vantagem e fechou o set novamente em 6/4, garantindo a classificação às oitavas de final. Ela agora aguarda a vencedora do duelo entre Camila Osorio, da Colômbia, e Janice Tjen, da Indonésia. O torneio marcou o primeiro compromisso de Haddad Maia desde o fim da parceria com o técnico Rafael Paciaroni. A brasileira busca retomar o ritmo na temporada após oscilações recentes e tenta recuperar posições no ranking mundial. Eliminada em Mérida, Bia volta suas atenções para os próximos desafios no circuito. O próximo compromisso será o WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, seguido pelas disputas em Austin e Miami, ainda no mês de março. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WT 500 de Mérida Beatriz Haddad COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Gaivota é atingida por bolada em jogo na Turquia e é reanimada por jogador Jogo foi paralisado para que a ave fosse socorrida pelos atletas 24.02.26 8h41 MAIS ESPORTES Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas Cadetes representaram a Academia Cel Fontoura na 1ª etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026 23.02.26 17h13 FUTEBOL Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do Paysandu Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça 23.02.26 16h54 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 24.02.26 7h00 INVIÁVEL Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões 24.02.26 8h00 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 PARAZÃO Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida' Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá 23.02.26 20h57