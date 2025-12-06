Beatriz Ferreira perde luta, título mundial dos pesos leves e invencibilidade em Monte Carlo Estadão Conteúdo 06.12.25 20h42 A boxeadora Beatriz Ferreira perdeu a invencibilidade e o título mundial dos pesos leves, versão Federação Internacional de Boxe (FIB), neste sábado, em Monte Carlo, no principado de Mônaco, diante da turca Elif Nur Turhan, por nocaute, no quinto assalto. Duas vezes medalhista olímpica - prata em Tóquio e bronze em Paris - , Bia, de 32 anos, perdeu o cinturão mundial conquistado em abril do ano passado. Ela soma agora nove vitórias, sendo duas por nocaute, e uma derrota. Elif Nur Turhan, de 30 anos, ratificou sua condição de nocauteadora. Invicta como profissional, a pugilista passa a somar 12 vitórias, com oito nocautes. O contrato de Beatriz com a empresa Matchroom, do britânico Eddie Hearn, um dos mais importantes do boxe atual, está para encerrar. A ideia anterior era disputar um título unificado da categoria. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Beatriz Ferreira título mundial COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 Futebol Em entrevista, Vinícius revela que não recebeu pagamento após demissão do Remo: 'Não ocorreu' Goleiro, atualmente no Bragantino, vestiu a camisa do Leão Azul por sete temporadas 11.02.25 11h41