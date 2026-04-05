Bearman mira Ferrari, fala em vitórias e nega ameaça a Hamilton: 'Não me vê assim' Ao falar sobre o futuro, Bearman foi direto ao mencionar a Ferrari como objetivo Estadão Conteúdo 05.04.26 11h12 Ollie Bearman (Instagram @) Oliver Bearman voltou a chamar atenção no paddock ao projetar os próximos passos da carreira e citar, sem rodeios, o sonho de defender a Ferrari. Em entrevista ao Telegraph, o piloto da Haas afirmou que já se sente preparado para brigar por posições mais altas na Fórmula 1. "Claro que me sinto pronto. Se não me sentisse pronto para lutar pelas primeiras posições, nem deveria aparecer na pista. Eu me sinto absolutamente preparado para pódios e vitórias", afirmou o britânico, que é ligado à academia da equipe italiana. Ao falar sobre o futuro, Bearman foi direto ao mencionar a Ferrari como objetivo. "Meu maior sonho, a longo prazo, é vestir um macacão vermelho e correr pela Ferrari. Eu estaria mentindo se dissesse o contrário", disse. Questionado sobre uma possível disputa interna com Lewis Hamilton, o jovem piloto tratou de afastar qualquer tipo de rivalidade. "Não acho que me veja como uma ameaça. Ele é o piloto mais vitorioso da história do nosso esporte, um modelo para todos nós." Bearman reforçou que o foco no momento está na Haas, onde tenta se firmar na categoria. "Meu foco está completamente na Haas. Acredito que, com os novos regulamentos, temos a oportunidade de fazer algo realmente importante", completou. A Fórmula 1 agora entra em pausa e retorna entre os dias 1º e 3 de maio, com o GP de Miami. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Ferrari Olivera Bearman COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32