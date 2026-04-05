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Bearman mira Ferrari, fala em vitórias e nega ameaça a Hamilton: 'Não me vê assim'

Ao falar sobre o futuro, Bearman foi direto ao mencionar a Ferrari como objetivo

Estadão Conteúdo
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Ollie Bearman (Instagram @)

Oliver Bearman voltou a chamar atenção no paddock ao projetar os próximos passos da carreira e citar, sem rodeios, o sonho de defender a Ferrari. Em entrevista ao Telegraph, o piloto da Haas afirmou que já se sente preparado para brigar por posições mais altas na Fórmula 1.

"Claro que me sinto pronto. Se não me sentisse pronto para lutar pelas primeiras posições, nem deveria aparecer na pista. Eu me sinto absolutamente preparado para pódios e vitórias", afirmou o britânico, que é ligado à academia da equipe italiana.

Ao falar sobre o futuro, Bearman foi direto ao mencionar a Ferrari como objetivo. "Meu maior sonho, a longo prazo, é vestir um macacão vermelho e correr pela Ferrari. Eu estaria mentindo se dissesse o contrário", disse.

Questionado sobre uma possível disputa interna com Lewis Hamilton, o jovem piloto tratou de afastar qualquer tipo de rivalidade. "Não acho que me veja como uma ameaça. Ele é o piloto mais vitorioso da história do nosso esporte, um modelo para todos nós."

Bearman reforçou que o foco no momento está na Haas, onde tenta se firmar na categoria. "Meu foco está completamente na Haas. Acredito que, com os novos regulamentos, temos a oportunidade de fazer algo realmente importante", completou.

A Fórmula 1 agora entra em pausa e retorna entre os dias 1º e 3 de maio, com o GP de Miami.

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