'BBB 21': Neymar comemora ida de Karol Conká ao paredão e Richarlison faz promessa por eliminação

O reality show da Globo "Big Brother Brasil 21" virou novamente assunto entre os jogadores de futebol. Neste domingo, depois da indicação da participante Karol Concá ao paredão, Neymar e Richarlison, dupla de ataque da Seleção Brasileira, se manifestaram nas redes sociais. Os dois projetam que "mamacita" deixe a atração com alto índice de rejeição.+ Veja a tabela do Brasileirão e simule a última rodada

Assim que a líder Sarah indicou a cantora para ser votada pelo público e estar na berlinda de deixar o programa, o atacante brasileiro do Everton, da Inglaterra, prometeu que, caso Karol saia com 99% de votos, ele faria um sorteio com um uniforme aos seguidores. Além dela, Gilberto e Arthur estão na disputa do paredão.

Quem também se divertiu com a ida de Karol para o meio em que os participantes são eliminado do programa da Globo foi o astro do PSG Neymar. O camisa 10 da Seleção brincou que votaria diversas vezes e disse que havia acordado com uma boa notícia.

- Karol Conká no paredão. Será que temos um novo recorde? Eu acho que dá, hein? Bora, meu povo.... Mutirão - escreveu o jogador. Ele já havia criticado a participante em outra oportunidade.

O paredão será decidido na terça-feira, quando o público saberá quem deve sair do programa. Nas redes sociais, Karol é cotada como principal candidata a deixar a "Casa mais vigiada". Antes dela, outro colega de Karol, Nego Di, deixou a atração com alto índice de rejeição.