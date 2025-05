Bayern x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pela Bundesliga

Bayern de Munique x Hoffenheim disputam hoje, sábado (17/05), a 34ª e última rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 10h30 (horário de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bayern x Hoffenheim ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo OneFootball e pela CazéTV, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Hoffenheim chega pressionado à rodada final. Com 32 pontos, ainda corre o risco de terminar em 16º lugar e ter que disputar o playoff de rebaixamento contra o terceiro colocado da 2. Bundesliga. O principal concorrente é o Heidenheim, que tem 29 pontos. A diferença no saldo de gols também pesa: -18 para o Hoffenheim contra -24 do Heidenheim. Um tropeço pode custar caro.

Já o Bayern de Munique, mesmo com alguns desfalques, entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe não tem mais objetivos importantes na Bundesliga nesta última rodada, e o técnico Vincent Kompany poderá observar jogadores e dar ritmo a quem está disponível.

VEJA MAIS

Bayern x Hoffenheim: prováveis escalações

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Eric Dier, Raphaël Guerreiro; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer; Michael Olise, Harry Kane, Kingsley Coman, Thomas Müller. Técnico: Vincent Kompany

Hoffenheim: Oliver Baumann; Arthur Chaves, Leo Ostigard, Kevin Akpoguma; Anton Stach, Pavel Kaderábek, Tom Bischof; Andrej Kramaric, Marius Bulter, Adam Hlozek; Bazoumana Touré. Técnico: Christian Ilzer

FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Hoffenheim

Bundesliga

Local: PreZero Arena, Sinsheim (Alemanha)

Data/Horário: Sábado, 17 de maio de 2025, às 10h30 (horário de Brasília)