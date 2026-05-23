Bayern vence Stuttgart com 3 gols de Kane e volta a conquistar a Copa da Alemanha após 6 anos Estadão Conteúdo 23.05.26 17h17 O Bayern de Munique encerrou neste domingo um jejum de 6 anos e voltou a ser campeão da Copa da Alemanha ao vencer o Stuttgart por 3 a 0, gols de Harry Kane, em Berlim. Foi o 21º título do time de Munique, maior campeão da história da competição. O Stuttgart buscava a segunda conquista seguida. Bayern e Stuttgert se enfrentaram quatro vezes nesta temporada e em três dessas ocasiões o time de Vincent Kompany comemorou um título. Em agosto de 2025, os times disputaram a final da Supercopa da Alemanha, e o Bayern fez 2 a 1. No mês passado, ao derrotar o rival de virada por 4 a 2, a equipe de Munique garantiu o título da Bundesliga de forma antecipada e agora o Bayern conquista a Copa da Alemaha com 6 vitórias em 6 partidas, com 17 gols marcados e apenas 5 sofridos. O primeiro tempo de partida no Estádio Olímpico de Berlim foi de poucas chances para ambos os times. Embora tenha começado com os titulares, a equipe de Vincent Kompany não conseguiu dar muito trabalho ao goleiro Alexander Nübel. Em uma das poucas chances, o croata Josip Stanisic arriscou de longe e o arqueiro evitou o gol do Bayern. Apesar das poucas oportunidades, o gigante de Munique também não sofreu sustos na partida e teve mais posse de bola. Acionado no lugar de Manuel Neuer, o jovem Jonas Urbig praticamente não trabalhou e fez duas intervenções. O Stuttgart até conseguiu mais finalizações, mas sem muita precisão nos arremates. O Stuttgart começou a etapa decisiva com disposição para tentar pressionar o rival e tinha mais posse de bola e presença no ataque, mas em um momento de desatenção sofreu o gol aos 10 minutos. Olise avançou à linha de fundo pela direita e cruzou. Livre na pequena área, Harry Kane mergulhou para tocar no canto direito de Nübel e marcar. A final precisou ficar paralisada após o gol por causa da fumaça dos sinalizadores que envolveu o campo. O Bayern então dominou as ações e aos 34 ampliou, novamente, com Kane. No início da jogada, o atacante acertou o travessão em uma finalização de fora da área. Na sequência do lance, ele acionou Luís Diaz pela esquerda e invadiu a área. Após receber de volta, Kane fez o giro em cima da marcação e chutou no canto direito do Stuttgart. Nos acréscimos, o Bayern fechou o placar com Kane cobrando pênalti. Angelo Stiller tocou a bola com o braço dentro da área após cruzamento de Olise pela direita. Nübel acertou o canto, mas não conseguiu impedir o 61º gol do inglês na temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa da Alemanha Bayern de Munique Stuttgart COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 ASSALTO Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças 23.05.26 10h06 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 basquete Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo 22.05.26 21h21