Bayern quebra recorde de gols no encerramento Bundesliga; veja todos os resultados Estadão Conteúdo 16.05.26 13h32 No encerramento Bundesliga, o Bayern de Munique fechou com chave de ouro e aplicou 5 a 1 no Colônia, na Allianz Arena. Com mais uma goleada, a equipe de vermelho alcançou o recorde de gols marcados em uma única temporada nas cinco grandes ligas no século XXI. Os comandados do belga Vincent Kompany anotaram 122 vezes no torneio alemão, contra 121 do Real Madrid, em La Liga de 2011/12. Um dos grandes responsáveis pela marca foi o centroavante Harry Kane, que anotou três vezes diante do Colônia. Nesta edição, o camisa 9 marcou 36 gols em 31 jogos e terminou como artilheiro isolado. Para efeito de comparação, o vice Deniz Undav, do Stuttgart, terminou com 19 gols. Além disso, foram quatro hat-tricks do inglês apenas na Bundesliga. O título já estava assegurado desde a 30ª rodada, após vitória sobre o próprio Stuttgart. Sob o comando do treinador belga, o gigante chegou ao segundo título da Bundesliga consecutivo. Na Champions League, a equipe acabou superada pelo Paris Saint-Germain nas semifinais, após dois jogos bem disputados. OUTRAS DEFINIÇÕES DA BUNDESLIGA Apesar do título definido há algum tempo, a última rodada da liga alemã guardou algumas emoções. Uma delas foi a definição das vagas para segunda divisão. No Millerntor-Stadion, St. Pauli e Wolfsburg fizeram um jogo de vida ou morte e quem saiu feliz foi a equipe de verde, que venceu a partida por 3 a 1. Os visitantes empurraram o adversário para o descenso, mas ainda precisam vencer o playoff do rebaixamento. O outro clube rebaixado foi o Heidenheim, que perdeu por 2 a 0, dentro de casa, para o Mainz. A outra definição da Bundesliga foi a última vaga para a Champions League. O Hoffenheim ainda tinha chances de roubar a posição do Stuttgart, mas acabou goleado pelo Borussia M´gladbach, por 4 a 0, e ficou apenas com a Europa League. Os representantes da Alemanha na principal competição continental serão: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Stuttgart. A Europa League ficou para o Hoffenheim e a Conference League para o Bayer Leverkusen. VEJA TODOS OS RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA DA BUNDESLIGA: Werder Bremen 0 x 2 Borussia Dortmund Heidenheim 0 x 2 Mainz Freiburg 4 x 1 RB Leipzig Eintracht Frankfurt 2 x 2 Stuttgart St. Pauli 1 x 3 Wolfsburg Union Berlin 4 x 0 Augsburg Borussia M´gladbach 4 x 0 Hoffenheim Bayern de Munique 5 x 1 Colônia Bayer Leverkusen 1 x 1 Hamburgo Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bayern de Munique Bundesliga Harry Kane COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 FUTEBOL Técnico do Lyon admite saída de Endrick: 'tem qualidade para ser jogador do Real Madrid' Endrick disputou 20 jogos com a camisa do Lyon, com oito gols marcados e sete assistências 16.05.26 10h32 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59