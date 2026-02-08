Bayern goleia o Hoffenheim e mantém vantagem sobre o Dortmund no alemão; RB vence o Colônia Estadão Conteúdo 08.02.26 17h07 O Bayern de Munique reencontrou o caminho das vitórias pela Bundesliga, neste domingo (08), e goleou o Hoffenheim por 5 a 1, na Allianz Arena, em partida da 21ª rodada da competição. A equipe bávara conseguiu manter a vantagem sobre o Borussia Dortmund em seis pontos. Já os visitantes se mantiveram na terceira colocação. Em alta na temporada, o centroavante Harry Kane anotou duas vezes em cobranças de pênaltis e deu uma assistência para Luis Díaz, que marcou os outros três gols da goleada. O experiente Andrej Kramaric descontou para os visitantes, que sentiram a perda do zagueiro Kevin Akpoguma, expulso aos 17 minutos da etapa inicial. O time comandado por Vicent Kompany não vencia há dois jogos pelo campeonato nacional. Ainda assim, o gigante tem o melhor ataque entre todas as equipes que disputam as cinco principais ligas do Velho Continente. O Bayern anotou 113 gols em 33 partidas na temporada. Responsáveis pela vitória deste domingo, Kane já tem 38 tentos na temporada, enquanto o colombiano foi às redes em 18 oportunidades. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado. O líder da Bundesliga visita o Werder Bremen, às 11h30, no Weserstadion. Enquanto o Hoffenheim recebe o Freiburg, na PreZero Arena. O domingo de Bundesliga ainda teve a vitória do RB Leipzig diante do Colônia, na casa dos adversários, o RheinEnergieStadion, por 2 a 1. A equipe chegou à sexta colocação do torneio, enquanto os anfitriões permaneceram na 10ª posição. O alemão Baumgartner marcou os dois gols do RB, enquanto Thielmann descontou o marcador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bundesliga Bayern de Munique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 Futebol Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa 08.02.26 15h20 Futebol Delegação do Paysandu chega ao Mangueirão e é recebida pela Fiel Bicolor Ônibus cruzou os portões do estádio no início da tarde, horas antes do primeiro Re-Pa da temporada. 08.02.26 15h08 Futebol Chuva da tarde marca presença e antecede o Re-Pa no Mangueirão Horas antes do clássico, tradicional pancada em Belém acompanha a chegada da torcida ao estádio 08.02.26 15h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56