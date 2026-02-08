Bayern goleia o Hoffenheim e mantém vantagem sobre o Dortmund no alemão; RB vence o Colônia

O Bayern de Munique reencontrou o caminho das vitórias pela Bundesliga, neste domingo (08), e goleou o Hoffenheim por 5 a 1, na Allianz Arena, em partida da 21ª rodada da competição. A equipe bávara conseguiu manter a vantagem sobre o Borussia Dortmund em seis pontos. Já os visitantes se mantiveram na terceira colocação.

Em alta na temporada, o centroavante Harry Kane anotou duas vezes em cobranças de pênaltis e deu uma assistência para Luis Díaz, que marcou os outros três gols da goleada. O experiente Andrej Kramaric descontou para os visitantes, que sentiram a perda do zagueiro Kevin Akpoguma, expulso aos 17 minutos da etapa inicial.

O time comandado por Vicent Kompany não vencia há dois jogos pelo campeonato nacional. Ainda assim, o gigante tem o melhor ataque entre todas as equipes que disputam as cinco principais ligas do Velho Continente. O Bayern anotou 113 gols em 33 partidas na temporada. Responsáveis pela vitória deste domingo, Kane já tem 38 tentos na temporada, enquanto o colombiano foi às redes em 18 oportunidades.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado. O líder da Bundesliga visita o Werder Bremen, às 11h30, no Weserstadion. Enquanto o Hoffenheim recebe o Freiburg, na PreZero Arena.

O domingo de Bundesliga ainda teve a vitória do RB Leipzig diante do Colônia, na casa dos adversários, o RheinEnergieStadion, por 2 a 1. A equipe chegou à sexta colocação do torneio, enquanto os anfitriões permaneceram na 10ª posição. O alemão Baumgartner marcou os dois gols do RB, enquanto Thielmann descontou o marcador.