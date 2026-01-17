Bayern de Munique vira e goleia Leipzig no retorno de Musiala após mais de 6 meses Estadão Conteúdo 17.01.26 18h08 Diante de sua torcida, o Leipzig saiu em vantagem no placar, dominou o primeiro tempo contra o Bayern de Munique neste sábado na Red Bull Arena pela 18ª rodada do Alemão, mas sucumbiu no segunda etapa e acabou goleado por 5 a 1 pelo líder do campeonato, que promoveu a volta aos campos de Musiala após mais de 6 meses e agora soma 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Borussia Dortmund (50 a 39). O Leipzig é o quarto, com 32. O time da casa começou a partida em ritmo intenso, procurando explorar as laterais, guarnecidas por Bischof e Ito, do time bávaro. Aos 20 minutos, Raum avançou pela esquerda e cruzou no primeiro poste. O Romulo, ex-Athletico Paranaense, venceu Neuer e fez 1 a 0. A partida estava em um ritmo alucinante, com ataques de ambos os lados. Após um início em que foi acuado, o Bayern conseguiu reagir. No segundo tempo, o time do técnico Vicent Kompany conseguiu mudar a dinâmica da partida e encurralou os donos da casa. Em cinco minutos, Gnabry empatou após driblar o goleiro Gulacsic. Olise entrou em campo aos 12 e cinco minutos depois fez o cruzamento para Harry Kane virar o jogo. Foi o 21º gol do artilheiro do Alemão. O Leipzig parecia não ter mais energia após a virada. Olise foi o responsável também pelas assistências para Tah e Pavlovic marcarem o terceiro e o quarto do Bayern. O placar elástico formava o cenário perfeito para o retorno de Jamal Musiala, que ficou mais de 6 meses fora de ação após lesão em choque com o goleiro Donnarumma, então no PSG, nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA. O meia de 22 anos entrou aos 37 no lugar de Gnabry e foi o responsável pela assistência para o quinto e último gol do Bayern, servindo Olise aos 43. Foi o 71º gol do líder do Alemão em 18 rodadas, em uma média que se aproxima de 4 por partida. O Bayern volta a jogar na quarta-feira, na Allianz Arena, em Munique, contra o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, pela Champions League. O Leipzig tenta se reabilitar contra o Heidenheim, pela 19ª rodada do Alemão, no estádio do adversário. Confira os resultados dos jogos deste sábado do Campeonato Alemão: Borussia Dortmund 3 x 2 St. Pauli Wolfsburg 1 x 1 Heidenheim Hoffenheim 1 x 0 Bayer Leverkusen Colônia 2 x 1 Mainz Hamburgo 0 x 0 Borussia Monchengladbach Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Alemão Bayern de Munique Leipig Musiala COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 17.01.26 7h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 15h56 PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Volta para casa Atletas do Águia chegam a Marabá e têm recepção calorosa de familiares e amigos Vídeos mostram a chegada da Delegação e motivam onda de solidariedade, após a perda do preparador físico em acidente na estrada 17.01.26 14h14