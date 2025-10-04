Bayern de Munique marca aos 14 segundos, vence Frankfurt e já abre 4 pontos no topo do Alemão Estadão Conteúdo 04.10.25 19h13 Com um gol aos 14 segundos, o Bayern de Munique não teve dificuldades para derrotar o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 neste sábado pela sexta rodada do Campeonato Alemão e ampliar sua vantagem na tabela de classificação. O clube de Munique manteve os 100% de aproveitamento, com 18 pontos, e ainda viu o vice-líder do campeonato, o Borussia Dortmund, só empatar em casa com o RB Leipzig em 1 a 1 e chegar aos 14 pontos. Os gols da vitória do Bayern foram marcados pelo inglês Harry Kane e pelo colombiano Luis Diaz (2), que lideram a artilharia do Alemão, com 11 e 5 gols, respectivamente. Após seis rodadas, a dupla, com os tentos somados, é mais eficiente do que 16 dos seus 17 concorrentes no campeonato. Apenas o clube de Frankfurt com 17 gols marcou mais vezes do que Kane/Diaz. O time de Munique construiu seu sexto triunfo de maneira rápida. Com apenas 14 segundos de bola rolando, o atacante colombiano aproveitou cruzamento de Gnabry e empurrou para as redes. Aos 27, Diaz deu a assistência para Kane arriscar de fora da área e acertar o canto direito do goleiro rival. No segundo tempo, o Bayern de Munique aproveitou uma jogada ofensiva do rival e em um rápido contra-ataque, Diaz invadiu a área do Frankfurt, passou pelo zagueiro e bateu de esquerda sem chance para o goleiro. Na próxima rodada do Alemão, o Bayern enfrenta o Borussia Dortmund no dia 18 de outubro, e o Eintracht Frankfurt encara o Freiburg. Confira o resultados deste sábado pela sexta rodada do Campeonato Alemão: Augsburg 3x1 Wolfsburg Werder Bremen 1x0 St. Pauli Borussia Dortmund 1x1 RB Leipzig Bayer Leverkusen 2x0 Union Berlin Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Alemão Bayern de Munique Eintracht Frankfurt COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52