Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bayern de Munique marca aos 14 segundos, vence Frankfurt e já abre 4 pontos no topo do Alemão

Estadão Conteúdo

Com um gol aos 14 segundos, o Bayern de Munique não teve dificuldades para derrotar o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 neste sábado pela sexta rodada do Campeonato Alemão e ampliar sua vantagem na tabela de classificação. O clube de Munique manteve os 100% de aproveitamento, com 18 pontos, e ainda viu o vice-líder do campeonato, o Borussia Dortmund, só empatar em casa com o RB Leipzig em 1 a 1 e chegar aos 14 pontos.

Os gols da vitória do Bayern foram marcados pelo inglês Harry Kane e pelo colombiano Luis Diaz (2), que lideram a artilharia do Alemão, com 11 e 5 gols, respectivamente. Após seis rodadas, a dupla, com os tentos somados, é mais eficiente do que 16 dos seus 17 concorrentes no campeonato. Apenas o clube de Frankfurt com 17 gols marcou mais vezes do que Kane/Diaz.

O time de Munique construiu seu sexto triunfo de maneira rápida. Com apenas 14 segundos de bola rolando, o atacante colombiano aproveitou cruzamento de Gnabry e empurrou para as redes. Aos 27, Diaz deu a assistência para Kane arriscar de fora da área e acertar o canto direito do goleiro rival.

No segundo tempo, o Bayern de Munique aproveitou uma jogada ofensiva do rival e em um rápido contra-ataque, Diaz invadiu a área do Frankfurt, passou pelo zagueiro e bateu de esquerda sem chance para o goleiro. Na próxima rodada do Alemão, o Bayern enfrenta o Borussia Dortmund no dia 18 de outubro, e o Eintracht Frankfurt encara o Freiburg.

Confira o resultados deste sábado pela sexta rodada do Campeonato Alemão:

Augsburg 3x1 Wolfsburg Werder Bremen 1x0 St. Pauli Borussia Dortmund 1x1 RB Leipzig Bayer Leverkusen 2x0 Union Berlin

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Alemão

Bayern de Munique

Eintracht Frankfurt
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B

Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento

03.10.25 19h53

SÉRIE B

Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B

Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém.

03.10.25 17h11

SÉRIE B

Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico

André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento.

03.10.25 16h06

Futebol

Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas

Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará

03.10.25 15h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

04.10.25 7h00

INUSITADO

Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja

O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo

04.10.25 10h34

'LINDÃO!'

VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes

Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu

03.10.25 21h13

LUTO

Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos

O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta

04.10.25 10h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda