Bayern conta com Kane e falha de Bellingham para bater o Borussia Dortmund e disparar na ponta Estadão Conteúdo 18.10.25 15h42 O Bayern de Munique levou a melhor no confronto das duas melhores equipes da Bundesliga e abriu vantagem na liderança da competição. Atuando diante de sua torcida, na Allianz Arena, a equipe do técnico Vincent Kompany contou com mais um gol do artilheiro Harry Kane e uma falha do jovem Jobe Bellingham no tento de Olise para vencer por 2 a 1, neste sábado, e se manter com 100% de aproveitamento, alcançando os 21 pontos. A derrota foi um duro golpe para o conjunto amarelo e preto, já que, além de perder a invencibilidade no Campeonato Alemão e a chance de se aproximar do rival, permaneceu com 14 pontos e foi ultrapassado na tabela por RB Leipzig (16) e Stuttgart (15), que venceram Hamburgo e Wolfsburg, respectivamente, em jogos disputados mais cedo neste domingo. O resultado castigou ainda a insistência dos visitantes na busca por um resultado melhor na casa do adversário, já que o Borussia Dortmund dominou boa parte do segundo tempo, quando perdia por 1 a 0, desperdiçando chances claras em frente à meta de Neuer, especialmente em finalizações de Adeyeme e Guirassy. O Bayern, por sua vez, massacrou o rival na etapa inicial e poderia ter ido para o intervalo com um placar mais elástico. Olise carimbou a trave e Luis Díaz parou no goleiro Kobel - coube ao artilheiro Harry Kane, de cabeça, anotar o único gol dos 45 minutos iniciais do clássico. O sufoco do time da casa no segundo tempo só se transformou em alívio aos 32 minutos, quando Olise aproveitou a demora e a indefinição de Jobe Bellingham, praticamente em cima da linha, após contragolpe, e bloqueou com um carrinho o chute do irmão mais novo do craque do Real Madrid, rebatendo a bola para o fundo do gol. Sem desistir, o Borussia, enfim, balançou a rede de Neuer, aos 38 minutos, com Brandt, que havia acabado de entrar, mas não conseguiu superar a retranca do conjunto de Munique nos minutos finais da partida - Kobel ainda evitou o terceiro gol do Bayern, no último minuto do clássico, frente a frente com Luis Díaz.