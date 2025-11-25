Bayer Leverkusen surpreende e derrota o Manchester City pela Champions League Estadão Conteúdo 25.11.25 19h17 O Bayer Leverkusen obteve uma grande vitória, nesta terça-feira, ao derrotar o Manchester City, na Inglaterra, por 2 a 0, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. Com o resultado, o time alemão chegou aos cinco pontos, em 13º lugar, enquanto o City permanece com dez, em sexto. O Bayer Leverkusen não permitiu desde o início da partida que o Manchester City tivesse o domínio. O time alemão exerceu forte marcação e se apresentou sempre perigoso no ataque. Aos 23 minutos, o Bayer abriu o placar em bela jogada. Com rápidos toques de bola e grande movimentação, a equipe alemã chegou na área inglesa e o capitão Grimaldo acertou belo chute cruzado de esquerda para abrir o placar. A reação do Manchester não foi imediata. O time do técnico Pep Guardiola pareceu abatido e só foi incomodar o gol de Trafford no final da primeira etapa. Bobb e Rejinders obrigaram defesas importantes do goleiro da equipe inglesa. O segundo tempo começou com o mesmo panorama. O Bayer 'ligado', enquanto o City insistiu na troca de passes lenta. Com isso, o time alemão encontrou espaços para o segundo gol. Schick, de cabeça, aos dez minutos, ampliou a vantagem dos visitantes. Guardiola resolveu mexer no time e fez cinco alterações em 20 minutos. Entre eles estavam Foden e Haaland. Empurrado pela torcida, o time inglês foi para a pressão Tota. Aos 25, Haaland chegou a driblar Flekken, mas o goleiro se recuperou e impediu a finalização completa. Aos 28, o grandalhão norueguês mandou de virada por cima do travessão. O Bayer abdicou totalmente do ataque nos 15 minutos finais. Os dez jogadores de linha se posicionaram até a intermediária da defesa alemã, dando pouco espaço para a troca de passes dos ingleses. O jeito foi aproveitar os lances de bola parada. Cherki bateu uma falta a um passo da grande área, mas Flekken fez bela defesa. Ele ainda evitou o gol contra de Poku, aos 45. A vitória foi festeja pelos alemães como um título. OUTROS RESULTADOS Ajax 0 x 2 Benfica Galatasaray 0 x 1 Union St. Gilloise Bodoe/Glimt 2 x 3 Juventus Borussia Dortmund 4 x 0 Villarreal Olympique de Marselha 2 x 1 Newcastle Napoli 2 x 0 Qarabag Slavia Praga 0 x 0 Athletic Bilbao Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Manchester City Beyer Leverkusen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18