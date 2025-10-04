Barra empata com o Santa Cruz e conquista título inédito da Série D Estadão Conteúdo 04.10.25 19h58 O Barra escreveu, neste sábado, um dos capítulos mais marcantes de sua curta história. Fundado em 2013, o clube catarinense conquistou seu primeiro título brasileiro ao empatar por 0 a 0 com o Santa Cruz, na Arena Barra, em Itajaí. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, na Arena Pernambuco, o resultado foi suficiente para confirmar a taça da Série D de 2025. A conquista coroa uma grande campanha sob o comando do técnico Eduardo Souza e simboliza a ascensão do futebol catarinense no cenário nacional. O Barra, que completa apenas 12 anos de fundação, soma agora o título da quarta divisão ao acesso inédito à Série C de 2026. O Santa Cruz, vice-campeão, também subiu de divisão, assim como Maranhão e Inter de Limeira. Além do título e do acesso, o Barra garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026, entrando diretamente na terceira fase da competição, conforme o novo regulamento da CBF. É o reconhecimento de um projeto que, em pouco mais de uma década, saiu do anonimato para alcançar o cenário nacional com organização e investimento. "Desde que cheguei aqui, esse sempre foi o nosso objetivo. O Barra é muito grande. O trabalho que envolve a comissão e a diretoria é muito sério. E o fruto está aí, sendo campeão da Série D com 12 anos. Vamos continuar trabalhando para elevar o nível do Barra e chegarmos na Série A, assim como o Mirassol, que é o nosso exemplo de trabalho sério e honesto", afirmou o capitão Natan, emocionado após o apito final. O primeiro tempo da decisão foi movimentado, com chances claras para os dois lados. O Santa Cruz começou pressionando e obrigou o goleiro Ewerton a trabalhar cedo, enquanto o Barra respondeu com boas chegadas de Rafinha e Tetê. A equipe catarinense manteve a postura equilibrada e poderia ter aberto o placar em arremates de Péricles e Natan, mas o empate sem gols persistiu até o intervalo. Na etapa final, o jogo seguiu intenso e aberto. O Santa Cruz buscou o gol que levaria a disputa para os pênaltis, mas parou na segurança defensiva do Barra e nas defesas decisivas de Ewerton. O time da casa, mesmo com a vantagem, não se limitou a defender e chegou perto de marcar em finalizações de Cléo Silva e Symon. Nos minutos finais, o goleiro catarinense brilhou com duas defesas espetaculares que garantiram o 0 a 0 e o título. O Barra se torna o 16º campeão diferente da Série D em 17 edições do torneio. Apenas o Ferroviário, do Ceará, conquistou a competição em duas oportunidades. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série D Santa Cruz Barra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52