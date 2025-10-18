Barcelona vence o Girona com gol 'chorado' nos acréscimos e dorme na liderança de La Liga Com o resultado, a equipe catalã chegou a 22 pontos e pressiona o rival Real Madrid Estadão Conteúdo 18.10.25 13h53 O Barcelona precisou de emoção até os últimos segundos para conquistar mais três pontos em La Liga. Neste sábado, no estádio Montilivi, em Girona, o defensor uruguaio Ronald Araujo se tornou herói inesperado ao marcar o gol da vitória aos 48 minutos do segundo tempo, garantindo o triunfo por 2 a 1. Com o resultado, a equipe catalã chegou a 22 pontos e pressiona o rival Real Madrid, que soma 21, na briga pela liderança. A equipe de Eder Militão, Rodrygo, Endrick e Vini Jr. visita o Getafe, no Coliseum Alfonso Pérez, neste domingo, às 16h (horário de Brasília). O jogo deste sábado começou com o Barcelona impondo seu ritmo. Pedri abriu o placar com um belo gol, mas a reação do Girona veio rapidamente. Witsel igualou o marcador de bicicleta, em lance que mostrou o faro de gol do meio-campista belga. Até ali, o equilíbrio prevalecia, e o placar refletia a disputa intensa entre as duas equipes. O Girona ainda perdeu chances claras de virar o jogo, desperdiçando quatro oportunidades no primeiro tempo. A defesa do Barcelona se manteve firme, e a equipe azul e grená, que havia sofrido goleada por 4 a 1 para o Sevilla antes da pausa da Data Fifa, conseguiu suportar a pressão até a reta final. Quando tudo parecia caminhar para um indesejado empate, surgiu Ronald Araujo para decidir. O zagueiro, improvisado como atacante nos minutos finais, aproveitou a confusão na área e colocou a bola no fundo da rede, garantindo a vitória do time comandado por Hansi Flick - que teve Lamine Yamal, mas não Raphinha - e provocando a explosão e alívio da torcida visitante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Barcelona Girona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00