Barcelona se reabilita ao derrotar o Elche e continua à caça do líder Real Madrid no Espanhol Estadão Conteúdo 02.11.25 16h52 Pressionado após a derrota no "El Clásico" no último final de semana, o Barcelona venceu o Elche por 3 a 1 neste domingo no Olímpico Lluís Companys se reabilitou em La Liga e voltou à vice-liderança do campeonato, com 25 pontos em 11 rodadas, 5 a menos do que o rival Real Madrid. Recém-promovido à elite do Espanhol, o Elche está no meio da tabela, na nona posição, com 14 pontos. A vitória sobre o Elche pode ter sido a última partida do Barcelona no Montjuic já que a diretoria do Barcelona espera que o Camp Nou seja liberado para receber a partida contra o Athletic Bilbao, no dia 22, após a pausa no campeonato pela Data Fifa. Contra um equipe que também preza pela posse de bola e gosta de propor o jogo, o Barcelona chegou aos seus gols aproveitando erros do rival. Aos 9 minutos, o Elche errou na saída de bola e Balde arrancou em velocidade da linha de meio de campo. Em um passe preciso, ele achou Lamine Yamal dentro da área. O jogador de 18 anos, criticado pela má atuação contra o Real Madrid, bateu forte e fez 1 a 0. Três minutos depois, nova falha do Elche e mais um gol do Barcelona. Pedrosa conseguiu interceptar um passe do rival, mas escorregou e a bola sobrou para Fermín, que avançou rapidamente e cruzou rasteiro no segundo poste, onde Ferran marcou sem marcação. O Barcelona continuou pressionando em busca do terceiro, mas se descuidou da defesa e o Elche se aproveitou aos 42. Com o time da casa adotando uma linha de marcação alta, Valera lançou Rafa Mir, que teve espaço para avançar, entrar na área e chutar colocado no canto de Szczesny. O segundo tempo começou movimentado e com boas chances de ambos os lados. Rashford desperdiçou, em um chute cruzado, no primeiro lance da segunda etapa. O atacante inglês chegou a marcar aos 10 minutos, mas em impedimento e o gol foi anulado. Pelo lado do Elche, Rafa Mir apareceu duas vezes, com bola no travessão e outra na trave, com muito perigo diante do gol de Szczesny. Aos 16 minutos, Rashford voltou a balançar as redes após dominar pelo lado esquerdo uma virada de jogo de Fermin. Ele invadiu a área, venceu a disputa com a zaga e bateu forte, no alto, sem chance para Iñaki Pena, ex-Barcelona. O jogo continuou com as duas equipes criando lances ofensivos, mas sem efetividade para alterar o placar. O Barcelona volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Brugge, na Bélgica, pela quarta rodada da Champions League. Pela 12ª rodada de La Liga, o time visita o Celta no domingo. O Elche recebe a Real Sociedad na sexta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Barcelona Elche COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Carlos Ferreira Leão em domingo de luz, por nova vida 02.11.25 7h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL 'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro 02.11.25 7h30 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15