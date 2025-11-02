Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Barcelona se reabilita ao derrotar o Elche e continua à caça do líder Real Madrid no Espanhol

Estadão Conteúdo

Pressionado após a derrota no "El Clásico" no último final de semana, o Barcelona venceu o Elche por 3 a 1 neste domingo no Olímpico Lluís Companys se reabilitou em La Liga e voltou à vice-liderança do campeonato, com 25 pontos em 11 rodadas, 5 a menos do que o rival Real Madrid. Recém-promovido à elite do Espanhol, o Elche está no meio da tabela, na nona posição, com 14 pontos.

A vitória sobre o Elche pode ter sido a última partida do Barcelona no Montjuic já que a diretoria do Barcelona espera que o Camp Nou seja liberado para receber a partida contra o Athletic Bilbao, no dia 22, após a pausa no campeonato pela Data Fifa.

Contra um equipe que também preza pela posse de bola e gosta de propor o jogo, o Barcelona chegou aos seus gols aproveitando erros do rival. Aos 9 minutos, o Elche errou na saída de bola e Balde arrancou em velocidade da linha de meio de campo. Em um passe preciso, ele achou Lamine Yamal dentro da área. O jogador de 18 anos, criticado pela má atuação contra o Real Madrid, bateu forte e fez 1 a 0.

Três minutos depois, nova falha do Elche e mais um gol do Barcelona. Pedrosa conseguiu interceptar um passe do rival, mas escorregou e a bola sobrou para Fermín, que avançou rapidamente e cruzou rasteiro no segundo poste, onde Ferran marcou sem marcação.

O Barcelona continuou pressionando em busca do terceiro, mas se descuidou da defesa e o Elche se aproveitou aos 42. Com o time da casa adotando uma linha de marcação alta, Valera lançou Rafa Mir, que teve espaço para avançar, entrar na área e chutar colocado no canto de Szczesny.

O segundo tempo começou movimentado e com boas chances de ambos os lados. Rashford desperdiçou, em um chute cruzado, no primeiro lance da segunda etapa. O atacante inglês chegou a marcar aos 10 minutos, mas em impedimento e o gol foi anulado. Pelo lado do Elche, Rafa Mir apareceu duas vezes, com bola no travessão e outra na trave, com muito perigo diante do gol de Szczesny.

Aos 16 minutos, Rashford voltou a balançar as redes após dominar pelo lado esquerdo uma virada de jogo de Fermin. Ele invadiu a área, venceu a disputa com a zaga e bateu forte, no alto, sem chance para Iñaki Pena, ex-Barcelona. O jogo continuou com as duas equipes criando lances ofensivos, mas sem efetividade para alterar o placar.

O Barcelona volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Brugge, na Bélgica, pela quarta rodada da Champions League. Pela 12ª rodada de La Liga, o time visita o Celta no domingo. O Elche recebe a Real Sociedad na sexta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Espanhol

Barcelona

Elche
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

série d 2026

Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros

A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos

02.11.25 9h00

CAYU

Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu

Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor.

02.11.25 8h00

Carlos Ferreira

Leão em domingo de luz, por nova vida

02.11.25 7h00

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CAYU

Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu

Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor.

02.11.25 8h00

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

FUTEBOL

'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A

Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro

02.11.25 7h30

FUTEBOL

Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C

O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais

31.10.25 22h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda