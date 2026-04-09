Barcelona presta queixa na Uefa por erro do árbitro contra Atlético que 'influenciou resultado' O lance polêmico ocorreu no segundo tempo, quando o Barcelona perdia por 1 a 0 e o goleiro Musso cobrou o tiro de meta curto para o zagueiro Pubill Estadão Conteúdo 09.04.26 15h28 Barcelona perdeu para o Atlético de Madrid por 2 a 0 (Instagram @fcbarcelona) A revolta em Barcelona pela derrota com polêmica diante do Atlético de Madrid, por 2 a 0, no Camp Nou, na ida das quartas de final da Champions League, foi enorme na quarta-feira. A bronca com o árbitro István Kovacs foi grande e levou o clube a prestar uma queixa formal na Uefa, nesta quinta. Os dirigentes catalães reclamam da não marcação de um pênalti claro pelo árbitro e da negligência do VAR, que acabaram "influenciando o resultado." O lance polêmico ocorreu no segundo tempo, quando o Barcelona perdia por 1 a 0 e o goleiro Musso cobrou o tiro de meta curto para o zagueiro Pubill. O defensor, ao invés de dar sequência ao lance, segurou a bola com a mão e reiniciou a jogada pela segunda vez, cometendo uma falta na área ignorada por Kovacs e pelo VAR - o defensor já tinha amarelo e ainda deveria ser expulso, na visão de Hansi Flick. "O departamento jurídico do clube apresentou uma queixa formal à Uefa relativa aos acontecimentos na partida de ida das quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid", divulgou o clube em nota oficial. "O clube considera que a arbitragem não respeitou as regras vigentes, influenciando diretamente o desenrolar e o resultado do jogo." O clube ainda detalhou qual a sua bronca. "A reclamação centra-se numa ação específica. Aos 54 minutos do jogo, após o reinício correto da partida, um jogador adversário pegou na bola dentro da sua área sem que lhe fosse assinalado o pênalti correspondente. O FC Barcelona entende que esta decisão, juntamente com a grave falta de intervenção do VAR, representa um erro gravíssimo", protestou. "Assim sendo, o clube solicitou a abertura de uma investigação, o acesso às comunicações da arbitragem e, quando aplicável, o reconhecimento oficial dos erros e a adoção das medidas cabíveis", cobrou. O Barcelona considerou que não foi a primeira vez, alegando que em edições recentes da Champions, decisões de arbitragem já haviam sido "incompreensíveis" e "tiveram um efeito prejudicial sobre a equipe". O clube se vê prejudicado em sequência e acusa os árbitros de duplo padrão, o que "impede a competição em igualdade de condições contra outros clubes." De acordo com o jornal Mundo Deportivo, a primeira medida da entidade para "acalmar" o Barcelona seria uma punição exemplar para István Kovacs, afastando-o de todas as competições europeias até o fim de temporada, agendada para maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Barcelona Uefa queixa formal arbitragem István Kovács COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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