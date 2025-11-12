Barcelona põe Harry Kane como prioridade para o ataque em 2026, diz jornal inglês Estadão Conteúdo 12.11.25 15h38 O mês de novembro ainda não terminou, mas os dirigentes do Barcelona já estão com a cabeça no ano que vem para reforçar a equipe na sequência da temporada. Disposto a melhorar ainda mais o seu ataque, o clube catalão vai concentrar seus esforços para contar com os gols de Harry Kane, um dos destaques do Bayern de Munique. De acordo com informações do jornal inglês The Guardian, o time azul e grená estaria disposto a pagar a multa de 57 milhões de euros (algo em torno de R$ 347,7 milhões) para tirar o artilheiro do futebol alemão. Com 32 anos, Harry Kane é considerado o substituto ideal para o jogador polonês, que completou 37 anos em agosto e encerra seu vínculo com o Barcelona em junho do ano que vem. Desde que trocou o Tottenham pelo Bayern de Munique, Kane consolidou a sua eficácia de artilheiro. Pela equipe da Bavária, ele balançou as redes 108 vezes em 113 partidas. Com o contrato vigente até junho de 2027, o jogador disse que aceitaria esticar a sua passagem pela Alemanha, mas não descarta a possibilidade de mudar de ares. Se for levado em conta o desempenho de Kane e Lewandowski neste início de temporada europeia, a vantagem do alemão é ampla. O atacante do Bayern fez 23 gols em 17 jogos, enquanto o atual atacante barcelonista anotou sete em 12 confrontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Harry Kane prioridadeO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES copa do brasil Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal 12.11.25 18h00 FUTEBOL Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro 12.11.25 17h03 série b Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase 12.11.25 16h30 FUTEBOL Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul 12.11.25 15h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52