Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Barcelona põe Harry Kane como prioridade para o ataque em 2026, diz jornal inglês

Estadão Conteúdo

O mês de novembro ainda não terminou, mas os dirigentes do Barcelona já estão com a cabeça no ano que vem para reforçar a equipe na sequência da temporada. Disposto a melhorar ainda mais o seu ataque, o clube catalão vai concentrar seus esforços para contar com os gols de Harry Kane, um dos destaques do Bayern de Munique.

De acordo com informações do jornal inglês The Guardian, o time azul e grená estaria disposto a pagar a multa de 57 milhões de euros (algo em torno de R$ 347,7 milhões) para tirar o artilheiro do futebol alemão.

Com 32 anos, Harry Kane é considerado o substituto ideal para o jogador polonês, que completou 37 anos em agosto e encerra seu vínculo com o Barcelona em junho do ano que vem. Desde que trocou o Tottenham pelo Bayern de Munique, Kane consolidou a sua eficácia de artilheiro.

Pela equipe da Bavária, ele balançou as redes 108 vezes em 113 partidas. Com o contrato vigente até junho de 2027, o jogador disse que aceitaria esticar a sua passagem pela Alemanha, mas não descarta a possibilidade de mudar de ares.

Se for levado em conta o desempenho de Kane e Lewandowski neste início de temporada europeia, a vantagem do alemão é ampla. O atacante do Bayern fez 23 gols em 17 jogos, enquanto o atual atacante barcelonista anotou sete em 12 confrontos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Barcelona

Harry Kane

prioridadeO
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

copa do brasil

Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal

12.11.25 18h00

FUTEBOL

Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí

Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro

12.11.25 17h03

série b

Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária

Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase

12.11.25 16h30

FUTEBOL

Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B

Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul

12.11.25 15h54

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso!

Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada

11.11.25 11h34

RIVALIDADE

Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

11.11.25 16h11

LEÃO CURTIU

Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo

Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos

11.11.25 21h11

Futebol

UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí

O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona

11.11.25 17h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda