Barcelona põe Harry Kane como prioridade para o ataque em 2026, diz jornal inglês

O mês de novembro ainda não terminou, mas os dirigentes do Barcelona já estão com a cabeça no ano que vem para reforçar a equipe na sequência da temporada. Disposto a melhorar ainda mais o seu ataque, o clube catalão vai concentrar seus esforços para contar com os gols de Harry Kane, um dos destaques do Bayern de Munique.

De acordo com informações do jornal inglês The Guardian, o time azul e grená estaria disposto a pagar a multa de 57 milhões de euros (algo em torno de R$ 347,7 milhões) para tirar o artilheiro do futebol alemão.

Com 32 anos, Harry Kane é considerado o substituto ideal para o jogador polonês, que completou 37 anos em agosto e encerra seu vínculo com o Barcelona em junho do ano que vem. Desde que trocou o Tottenham pelo Bayern de Munique, Kane consolidou a sua eficácia de artilheiro.

Pela equipe da Bavária, ele balançou as redes 108 vezes em 113 partidas. Com o contrato vigente até junho de 2027, o jogador disse que aceitaria esticar a sua passagem pela Alemanha, mas não descarta a possibilidade de mudar de ares.

Se for levado em conta o desempenho de Kane e Lewandowski neste início de temporada europeia, a vantagem do alemão é ampla. O atacante do Bayern fez 23 gols em 17 jogos, enquanto o atual atacante barcelonista anotou sete em 12 confrontos.