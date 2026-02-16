Barcelona perde para o Girona, entra em crise e vê Real se consolidar na liderança do Espanhol

O Barcelona entrou em campo, nesta segunda-feira, em Girona, pressionado pela goleada sofrida (4 a 0) para o Atlético de Madrid pela Copa do Rei e precisando dos três pontos para recuperar a liderança do Campeonato Espanhol perdida momentaneamente para o rival Real Madrid. Mas o time Raphinha e Lamine Yamal decepcionou mais uma vez sua torcida, ao perder por 2 a 1, de virada.

Com o resultado, o Barcelona chega aos 58 pontos, dois a menos que o Real, após 24 rodadas. O Girona alcançou os 29 pontos, em 12º lugar.

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Barcelona, que não se resultou em vantagem no placar por causa das falhas na finalizações. Já o Girona, empurrado pela sua entusiasmada torcida, mostrou coragem para encontrar problemas na zaga do adversário e também incomodar bastante o goleiro Joan Garcia.

Raphinha e Lamine Yamal tiveram grandes chances para abrir o placar para o Barcelona, mas não tiveram êxito. Do lado do Girona, o atacante Vanat travou um duelo particular com Joan Garcia, com vantagem para o arqueiro do Barcelona. A confiança da equipe anfritriã era tão grande que até o zagueiro Vitor Reis se aventurou no ataque.

Aos 43 minutos, Raphinha voltou a levar perigo para o goleiro Gazzaniga, ao acertar a trave esquerda, após um chute colocado e cruzado. Mas foi Yamal que grustrou ainda mais a torcida catalã, ao chutar na trave uma penalidade sofrida por Olmo, aos 47 minutos.

Ao final da primeira etapa, o técnico Hansi Flick foi a cara amarrada para o vestiário, deixando a impressão de que a cobrança seria grande sobre os jogadores do Barcelona.

O time catalão voltou sem tanta inspiração para a etapa final. As oportunidades não surgiram, mas o gol saiu aos 14 minutos, com Cubarsi, de cabeça, aos 14 minutos. Mas a vantagem só durou dois minutos. Em mais um momento de erros da zaga Barcelona, Lemar só teve o trabalho de empurrar para empatar.

O gol desestabilizou o Barcelona. O Girona aproveitou para criar mais duas chances, que só não se concretizaram por causa das belas defesas de Joan Garcia.

Nervoso, o Barcelona só foi conseguir se aproximar do segundo gol na partida, aos 37 minutos, quando Yamal arriscou um chute cruzado pela direita. A bola passou perto da trave direita.

Aos 42, Beltrán concluiu boa jogada de todo o ataque para fazer o segundo gol do Girona para loucura da torcida local.

Desesperado, o Barcelona foi para a pressão total. Araújo quase empatou e Lewandowski teve com anulado por impedimento. O Girona teve chance do terceiro com Roca, que acabou expulso por falta violenta em Yamal. E jogo acabou mesmo 2 a 1.