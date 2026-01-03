Barcelona marca no final, bate Espanyol e chega ao 9º triunfo seguido no topo de LaLiga

O Barcelona conquistou seu nono triunfo seguido em LaLiga neste sábado ao marcar nos minutos finais e vencer o Espanyol por 2 a 0 pela 19ª rodada do campeonato. O Barcelona se consolida na liderança isolada com 49 pontos. O vice-líder Real Madrid tem 42 e joga neste domingo contra o Bétis. O Espanyol permanece com 33, na quinta colocação.

O dérbi da Catalunha parecia caminhar para terminar 0 a 0 neste sábado, quando aos 41 minutos do segundo tempo Dani Olmo acertou um belo chute dentro da área e venceu o goleiro Dmitrovic para fazer 1 a 0. Três minutos depois, Lewandowski garantiu a vitória do Barcelona.

Alvo da torcida no RCDE Estadium, do Espanyol, o goleiro Joan García teve atuação preponderante para a vitória do Barcelona. O jogador de 24 anos, formado nas categorias de base do Espanyol, se transferiu para o rival no início da temporada, gerando fúria da torcida. Sob vaias, ele fez ao menos três defesas importantes.

Como esperado, o Barcelona começou o jogo com mais posse de bola (acima de 70%), mas tinha muita dificuldade para chegar ao gol de Dmitrovic. O Espanyol fazia uma marcação dura, dando pouco espaço para os visitantes. Quando retomavam a bola, procurava um jogo mais vertical em busca do gol.

Foram do Espanyol as melhores chances do primeiro tempo. Aos 20, Roberto Fernandez ficou cara a cara com o goleiro Joan Garcia, mas permitiu a defesa do ex-Espanyol. Aos 39, o goleiro evitou novamente que o time da casa saísse em vantagem, ao defender de maneira espetacular uma cabeçada de Carlos Romero à queima-roupa.

No segundo tempo, Joan García conseguiu novamente uma intervenção importante aos 19 minutos. Após passe de Jofre, Roberto Fernandez apareceu novamente diante o goleiro. Desta vez, ele tentou o drible, mas acabou desarmado por García. Pelo Espanyol, Dmitrovic também fez defesa importante aos 26, quando barrou a finalização de Eric Garcia na pequena área.

No final do jogo, aos 41, Fermín abriu o jogo para Olmo, que dentro da área finaliza no ângulo esquerdo de Dmitrovic. Um golaço. O Barcelona conseguiu aproveitar o espaço deixado pelo Espanyol para fazer o segundo, com Lewandowski, novamente com assistência de Fermín.

O Barcelona joga agora a semifinal da Supercopa da Espanha, contra o Athletic Bilbao, na quarta-feira, na Arábia Saudita. O Espanyol joga no domingo, pela 19ª rodada de LaLiga, contra o Levante.