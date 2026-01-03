Barcelona marca no final, bate Espanyol e chega ao 9º triunfo seguido no topo de LaLiga Estadão Conteúdo 03.01.26 19h22 O Barcelona conquistou seu nono triunfo seguido em LaLiga neste sábado ao marcar nos minutos finais e vencer o Espanyol por 2 a 0 pela 19ª rodada do campeonato. O Barcelona se consolida na liderança isolada com 49 pontos. O vice-líder Real Madrid tem 42 e joga neste domingo contra o Bétis. O Espanyol permanece com 33, na quinta colocação. O dérbi da Catalunha parecia caminhar para terminar 0 a 0 neste sábado, quando aos 41 minutos do segundo tempo Dani Olmo acertou um belo chute dentro da área e venceu o goleiro Dmitrovic para fazer 1 a 0. Três minutos depois, Lewandowski garantiu a vitória do Barcelona. Alvo da torcida no RCDE Estadium, do Espanyol, o goleiro Joan García teve atuação preponderante para a vitória do Barcelona. O jogador de 24 anos, formado nas categorias de base do Espanyol, se transferiu para o rival no início da temporada, gerando fúria da torcida. Sob vaias, ele fez ao menos três defesas importantes. Como esperado, o Barcelona começou o jogo com mais posse de bola (acima de 70%), mas tinha muita dificuldade para chegar ao gol de Dmitrovic. O Espanyol fazia uma marcação dura, dando pouco espaço para os visitantes. Quando retomavam a bola, procurava um jogo mais vertical em busca do gol. Foram do Espanyol as melhores chances do primeiro tempo. Aos 20, Roberto Fernandez ficou cara a cara com o goleiro Joan Garcia, mas permitiu a defesa do ex-Espanyol. Aos 39, o goleiro evitou novamente que o time da casa saísse em vantagem, ao defender de maneira espetacular uma cabeçada de Carlos Romero à queima-roupa. No segundo tempo, Joan García conseguiu novamente uma intervenção importante aos 19 minutos. Após passe de Jofre, Roberto Fernandez apareceu novamente diante o goleiro. Desta vez, ele tentou o drible, mas acabou desarmado por García. Pelo Espanyol, Dmitrovic também fez defesa importante aos 26, quando barrou a finalização de Eric Garcia na pequena área. No final do jogo, aos 41, Fermín abriu o jogo para Olmo, que dentro da área finaliza no ângulo esquerdo de Dmitrovic. Um golaço. O Barcelona conseguiu aproveitar o espaço deixado pelo Espanyol para fazer o segundo, com Lewandowski, novamente com assistência de Fermín. O Barcelona joga agora a semifinal da Supercopa da Espanha, contra o Athletic Bilbao, na quarta-feira, na Arábia Saudita. O Espanyol joga no domingo, pela 19ª rodada de LaLiga, contra o Levante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol LaLiga Espanyol Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57