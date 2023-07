Barcelona lança segunda camisa da temporada e divide opiniões entre os catalães

O Barcelona divulgou nesta quarta-feira (26), a segunda camisa para a temporada de 2023/24. O time deve estrear o novo uniforme hoje, durante partida contra o Arsenal, nos Estados Unidos, com transmissão às 23h30 (horário de Brasília).

Majoritariamente branca e com detalhes em azul e grená, a camisa tem dividido opiniões entre os torcedores catalães nas redes sociais por trazer a cor do principal rival, Real Madrid.

Uma enquete feita pelos principais veículos de comunicação da Catalunha mostra a divergência entre os torcedores culés. No jornal ‘Sport’, 56% aprovaram a camisa, enquanto 44% não gostaram. Já no ‘Mundo Deportivo’ a votação foi diferente: 32,29% dos torcedores deram nota 10 ao uniforme e 21,77% deram nota 0.

No entanto, essa não é a primeira vez que o Barça usa uniforme branco. Inspirada por Johan Cruyff, a camisa é baseada no desenho usado pela equipe espanhola nos anos 70, época em que o jogador era astro do clube. Nos áureos anos 50, Laszlo Kubala também fazia sucesso com a camisa branca.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)