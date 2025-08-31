Capa Jornal Amazônia
Barcelona joga mal e cede empate ao Rayo Vallecano no Espanhol

Estadão Conteúdo

O Barcelona tropeçou pela primeira vez na nova temporada europeia. Neste domingo, apresentando um futebol abaixo da média, o time catalão empatou por 1 a 1 com o Rayo Vallecano, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O gol dos visitantes saiu de um pênalti duvidoso, alvo de muitas reclamações por parte dos anfitriões.

Com o resultado, o Barça deixa a briga direta pela liderança da tabela, agora ocupada somente por Real Madrid e Athletic Bilbao, ambos com nove pontos - aproveitamento de 100% até agora. O time catalão tem sete. O Rayo ocupa o 10º posto, com quatro pontos em três rodadas.

O primeiro tempo no Estádio de Vallecas foi sonolento nos primeiros 30 minutos. Tímido, o Barcelona mal procurava o ataque, mesmo com Lamine Yamal e Raphinha entre os titulares. Ao mesmo tempo, o time catalão cometia vacilos pontuais na defesa, chances que o Rayo não aproveitou.

O Barcelona só deixou para trás a marcha lenta a partir dos 37 minutos, quando a arbitragem anotou pênalti controverso sobre Yamal. Ele fazia jogada individual dentro da área quando caiu e viu o juiz anotar a penalidade, diante da revolta dos jogadores do Rayo. O próprio atacante foi para a cobrança e abriu o placar.

Antes do intervalo, o Barça quase chegou ao segundo gol. Aos 48, Olmo desperdiçou chance incrível quase na marca do pênalti. Ele finalizou por cima do travessão, em um sinal de que o Barcelona finalmente se sentia à vontade na casa do adversário.

O segundo tempo começou em outro ritmo, a partir da iniciativa do time visitante. Os avanços do Barcelona, contudo, abriam brechas na defesa. Aos 17, o Rayo balançou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. Três minutos depois, o empate veio com gol de Pérez.

A virada quase foi obtida aos 40 minutos do segundo tempo. Mas, novamente, a arbitragem assinalou impedimento e anulou o gol. Do lado do Barça, nem as entradas de Rashford e Lewandowski melhoraram o desempenho ofensivo da equipe, que teve que se contentar com apenas um ponto fora de casa.

Confira os resultados deste domingo no Campeonato Espanhol:

Celta de Vigo 1 x 1 Villarreal Betis 1 x 2 Athletic Bilbao Espanyol 1 x 0 Osasuna Rayo Vallecano 1 x 1 Barcelona

.
