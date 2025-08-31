Barcelona joga mal e cede empate ao Rayo Vallecano no Espanhol Estadão Conteúdo 31.08.25 18h43 O Barcelona tropeçou pela primeira vez na nova temporada europeia. Neste domingo, apresentando um futebol abaixo da média, o time catalão empatou por 1 a 1 com o Rayo Vallecano, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O gol dos visitantes saiu de um pênalti duvidoso, alvo de muitas reclamações por parte dos anfitriões. Com o resultado, o Barça deixa a briga direta pela liderança da tabela, agora ocupada somente por Real Madrid e Athletic Bilbao, ambos com nove pontos - aproveitamento de 100% até agora. O time catalão tem sete. O Rayo ocupa o 10º posto, com quatro pontos em três rodadas. O primeiro tempo no Estádio de Vallecas foi sonolento nos primeiros 30 minutos. Tímido, o Barcelona mal procurava o ataque, mesmo com Lamine Yamal e Raphinha entre os titulares. Ao mesmo tempo, o time catalão cometia vacilos pontuais na defesa, chances que o Rayo não aproveitou. O Barcelona só deixou para trás a marcha lenta a partir dos 37 minutos, quando a arbitragem anotou pênalti controverso sobre Yamal. Ele fazia jogada individual dentro da área quando caiu e viu o juiz anotar a penalidade, diante da revolta dos jogadores do Rayo. O próprio atacante foi para a cobrança e abriu o placar. Antes do intervalo, o Barça quase chegou ao segundo gol. Aos 48, Olmo desperdiçou chance incrível quase na marca do pênalti. Ele finalizou por cima do travessão, em um sinal de que o Barcelona finalmente se sentia à vontade na casa do adversário. O segundo tempo começou em outro ritmo, a partir da iniciativa do time visitante. Os avanços do Barcelona, contudo, abriam brechas na defesa. Aos 17, o Rayo balançou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. Três minutos depois, o empate veio com gol de Pérez. A virada quase foi obtida aos 40 minutos do segundo tempo. Mas, novamente, a arbitragem assinalou impedimento e anulou o gol. Do lado do Barça, nem as entradas de Rashford e Lewandowski melhoraram o desempenho ofensivo da equipe, que teve que se contentar com apenas um ponto fora de casa. Confira os resultados deste domingo no Campeonato Espanhol: Celta de Vigo 1 x 1 Villarreal Betis 1 x 2 Athletic Bilbao Espanyol 1 x 0 Osasuna Rayo Vallecano 1 x 1 Barcelona Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Barcelona Rayo Vallecano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00