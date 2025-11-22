Barcelona festeja retorno ao Camp Nou com goleada sobre o Athletic Bilbao e volta de Raphinha Mesmo sem a liberação completa do estádio, o clube catalão mostrou sua força em casa Estadão Conteúdo 22.11.25 14h33 Barcelona festeja retorno ao Camp Nou com goleada sobre o Athletic Bilbao e volta de Raphinha. (Divulgação/ Barcelona) O tão aguardado retorno do Barcelona ao reformado Camp Nou não poderia ter sido melhor. Mesmo sem a liberação completa do estádio, o clube catalão mostrou sua força em casa e não encontrou dificuldades para derrotar o Athletic Bilbao por 4 a 0, neste sábado, pela 13ª rodada de La Liga. O resultado positivo na partida que também marcou o retorno de Raphinha ao time, após quase dois meses lesionado, levou o clube comandado por Hansi Flick aos 31 pontos na tabela, igualando o líder Real Madrid, que visita o Elche neste domingo, às 17h (horário de Brasília). O conjunto basco, por sua vez, permanece com 17 pontos, no meio da tabela. Ansioso pelo retorno ao Camp Nou, onde não jogava havia dois anos e meio, desde a vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca na última rodada de La Liga 2022/23, o Barcelona começou pressionando e só precisou de 3 minutos para abrir o placar, com Lewandowski, após falhas da defesa na saída de bola e do goleiro Unai Simón. No reencontro das duas jovens estrelas da seleção espanhola, Lamine Yamal e Nico Williams, o atacante do Athletic não conseguia tocar na bola sem ouvir sonoras vaias da torcida - ele chegou a negociar sua ida ao Barcelona, mas optou por continuar em Bilbao. Os visitantes até tentaram ameaçar a meta de Joan García, mas o gol de Ferrán Torres, nos acréscimos do primeiro tempo, em outra falha de Unai Simón, minaram qualquer chance de reação. Se o Barcelona já contava com boa vantagem e total controle do jogo, a situação ficou ainda mais tranquila no início do segundo tempo, quando Fermín López tabelou com Eric García e tocou na saída do goleiro para marcar o terceiro dos anfitriões. A expulsão de Sancet após falta dura em Fermín, aos 8, fez com que o técnico Ernesto Valverde sacasse Nico Williams - e a última esperança de tentar equilibrar as ações. Diante de 45 mil empolgados torcedores - menos da metade da capacidade total do estádio -, o Barcelona diminuiu o ritmo, de olho na difícil partida com o Chelsea, na terça-feira, pela Champions League. A festa ficou completa no Camp Nou aos 35 minutos, quando o brasileiro Raphinha, ausente nos últimos dois meses por lesão na coxa direita, substituiu Dani Olmo. Nos minutos finais, Ferrán Torres recebeu passe de Yamal, avançou e marcou o quarto para fechar o placar e garantir uma noite inesquecível aos fãs do time azul e grená. Palavras-chave futebol La Liga Barcelona Athletic Bilbao 