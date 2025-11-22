Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Barcelona festeja retorno ao Camp Nou com goleada sobre o Athletic Bilbao e volta de Raphinha

Mesmo sem a liberação completa do estádio, o clube catalão mostrou sua força em casa

Estadão Conteúdo
fonte

Barcelona festeja retorno ao Camp Nou com goleada sobre o Athletic Bilbao e volta de Raphinha. (Divulgação/ Barcelona)

O tão aguardado retorno do Barcelona ao reformado Camp Nou não poderia ter sido melhor. Mesmo sem a liberação completa do estádio, o clube catalão mostrou sua força em casa e não encontrou dificuldades para derrotar o Athletic Bilbao por 4 a 0, neste sábado, pela 13ª rodada de La Liga.

O resultado positivo na partida que também marcou o retorno de Raphinha ao time, após quase dois meses lesionado, levou o clube comandado por Hansi Flick aos 31 pontos na tabela, igualando o líder Real Madrid, que visita o Elche neste domingo, às 17h (horário de Brasília). O conjunto basco, por sua vez, permanece com 17 pontos, no meio da tabela.

Ansioso pelo retorno ao Camp Nou, onde não jogava havia dois anos e meio, desde a vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca na última rodada de La Liga 2022/23, o Barcelona começou pressionando e só precisou de 3 minutos para abrir o placar, com Lewandowski, após falhas da defesa na saída de bola e do goleiro Unai Simón.

No reencontro das duas jovens estrelas da seleção espanhola, Lamine Yamal e Nico Williams, o atacante do Athletic não conseguia tocar na bola sem ouvir sonoras vaias da torcida - ele chegou a negociar sua ida ao Barcelona, mas optou por continuar em Bilbao. Os visitantes até tentaram ameaçar a meta de Joan García, mas o gol de Ferrán Torres, nos acréscimos do primeiro tempo, em outra falha de Unai Simón, minaram qualquer chance de reação.

Se o Barcelona já contava com boa vantagem e total controle do jogo, a situação ficou ainda mais tranquila no início do segundo tempo, quando Fermín López tabelou com Eric García e tocou na saída do goleiro para marcar o terceiro dos anfitriões. A expulsão de Sancet após falta dura em Fermín, aos 8, fez com que o técnico Ernesto Valverde sacasse Nico Williams - e a última esperança de tentar equilibrar as ações.

Diante de 45 mil empolgados torcedores - menos da metade da capacidade total do estádio -, o Barcelona diminuiu o ritmo, de olho na difícil partida com o Chelsea, na terça-feira, pela Champions League. A festa ficou completa no Camp Nou aos 35 minutos, quando o brasileiro Raphinha, ausente nos últimos dois meses por lesão na coxa direita, substituiu Dani Olmo. Nos minutos finais, Ferrán Torres recebeu passe de Yamal, avançou e marcou o quarto para fechar o placar e garantir uma noite inesquecível aos fãs do time azul e grená.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

La Liga

Barcelona

Athletic Bilbao
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Ele fica?

Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha

Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe

24.11.25 12h46

Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu

Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul

24.11.25 12h05

Futebol

Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida

Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico

24.11.25 11h20

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão'

Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino

24.11.25 8h56

EXCLUSIVO!

Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro

23.11.25 22h38

Futebol

Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado'

O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos

23.11.25 20h33

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda