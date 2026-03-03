Barcelona ensaia virada em vitória, mas Atlético de Madrid resiste e vai à final da Copa do Rei Estadão Conteúdo 03.03.26 19h37 O Barcelona até chegou perto, mas não conseguiu reverter a goleada de 4 a 0 sofrida para o Atlético de Madrid no primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei. O time catalão fez 3 a 0 nesta terça-feira, no Camp Nou, e, por pouco, não igualou o agregado. A partida foi toda dos barcelonistas, que pressionaram do início ao fim. Marc Bernal, de 18 anos, foi autor de dois gols (o primeiro e o terceiro). Raphinha, de pênalti, fez o segundo. O Atlético de Madrid atacou em poucos momentos e segurou o rival para não sofrer mais. Na outra semifinal, o Real Sociedad venceu o primeiro jogo por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao. A partida de volta, que define o adversário do Atlético de Madrid na final, ocorre nesta quinta-feira, no Estádio Anoeta, em San Sebastián. A decisão da Copa do Rei está marcada para o dia 18 de abril, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha. A dificílima missão de virar a goleada de 4 a 0 construída pelo Atlético de Madrid na ida impôs ao Barcelona apenas um caminho desde o minuto inicial: atacar. A intensidade cobrou com uma lesão de Koundé já com menos de 10 minutos. O time de Hansi Flick manteve a ofensividade. Sem grandes chances, o Barcelona contava com finalizações de longe de Raphinha, Ferran Torres e Lamine Yamal. O Atlético, eventualmente, beliscava um contra-ataque. Griezmann chegou a exigir boa defesa de Joan García. O lance foi exceção à grande pressão barcelonista. Após escanteio, Yamal deixou o marcador para trás e cruzou para o garoto Marc Bernal empurrar para o gol já desprotegido, aos 30 minutos. Animado, o Barcelona foi ainda mais para cima do adversário. O time, porém, não conseguia ampliar. E ainda abriu espaços, permitindo mais contra-ataques. Griezmann e Lookman tiveram chance de empatar, mas desperdiçaram. Já no fim da primeira etapa, aos 47, Pedri fazia fila na área do Atlético e foi derrubado. De pênalti, Raphinha encurtou o caminho para o Barcelona na busca da virada. A tônica se manteve no segundo tempo. O Barcelona tinha pressa e ia para cima, enquanto o Atlético de Madrid defendia-se bem e tentava emplacar uma saída rápida e dificultar ainda mais a missão do adversário. Quando parecia que a partida ficaria morna, Marc Bernal fez o segundo gol dele no jogo, e o terceiro do Barcelona. O garoto completou o cruzamento de Cancelo e incendiou a partida novamente. A pressão cresceu. O time da casa estava todo no campo ofensivo, e o Atlético de Madrid se fechava. Melhor para a defesa, que mesmo sofrendo três gols, saiu classificada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Rei Barcelona Atlético de Madri COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEMISSÃO Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria 03.03.26 9h10 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 03.03.26 7h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35