Barcelona ensaia virada em vitória, mas Atlético de Madrid resiste e vai à final da Copa do Rei

O Barcelona até chegou perto, mas não conseguiu reverter a goleada de 4 a 0 sofrida para o Atlético de Madrid no primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei. O time catalão fez 3 a 0 nesta terça-feira, no Camp Nou, e, por pouco, não igualou o agregado.

A partida foi toda dos barcelonistas, que pressionaram do início ao fim. Marc Bernal, de 18 anos, foi autor de dois gols (o primeiro e o terceiro). Raphinha, de pênalti, fez o segundo. O Atlético de Madrid atacou em poucos momentos e segurou o rival para não sofrer mais.

Na outra semifinal, o Real Sociedad venceu o primeiro jogo por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao. A partida de volta, que define o adversário do Atlético de Madrid na final, ocorre nesta quinta-feira, no Estádio Anoeta, em San Sebastián. A decisão da Copa do Rei está marcada para o dia 18 de abril, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

A dificílima missão de virar a goleada de 4 a 0 construída pelo Atlético de Madrid na ida impôs ao Barcelona apenas um caminho desde o minuto inicial: atacar. A intensidade cobrou com uma lesão de Koundé já com menos de 10 minutos.

O time de Hansi Flick manteve a ofensividade. Sem grandes chances, o Barcelona contava com finalizações de longe de Raphinha, Ferran Torres e Lamine Yamal. O Atlético, eventualmente, beliscava um contra-ataque. Griezmann chegou a exigir boa defesa de Joan García.

O lance foi exceção à grande pressão barcelonista. Após escanteio, Yamal deixou o marcador para trás e cruzou para o garoto Marc Bernal empurrar para o gol já desprotegido, aos 30 minutos.

Animado, o Barcelona foi ainda mais para cima do adversário. O time, porém, não conseguia ampliar. E ainda abriu espaços, permitindo mais contra-ataques. Griezmann e Lookman tiveram chance de empatar, mas desperdiçaram.

Já no fim da primeira etapa, aos 47, Pedri fazia fila na área do Atlético e foi derrubado. De pênalti, Raphinha encurtou o caminho para o Barcelona na busca da virada.

A tônica se manteve no segundo tempo. O Barcelona tinha pressa e ia para cima, enquanto o Atlético de Madrid defendia-se bem e tentava emplacar uma saída rápida e dificultar ainda mais a missão do adversário.

Quando parecia que a partida ficaria morna, Marc Bernal fez o segundo gol dele no jogo, e o terceiro do Barcelona. O garoto completou o cruzamento de Cancelo e incendiou a partida novamente.

A pressão cresceu. O time da casa estava todo no campo ofensivo, e o Atlético de Madrid se fechava. Melhor para a defesa, que mesmo sofrendo três gols, saiu classificada.